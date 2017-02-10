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В 2017 году Александр Федоров и его камера покажут вам Латинскую Америку со всех возможных сторон. Фото: Егор Староверов
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А до Латинской Америки Федорова заносило в Монголию, где на невнятных национальных грунтовых шоссе может заглохнуть любая техника… Фото: Александр Федоров
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… В Боснию, где встречаются журналисты BBC, с которыми можно поизучать историю старого немецкого поезда из Сараево в Мостар… Фото: Александр Федоров
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…В Пакистан, где затопленную часть Каракорумского шоссе можно пересечь только на хлипкой лодке… Фото: Александр Федоров
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… В Марокко, где он наткнулся на танцы народа гнауа, завезенного в страну в качестве рабов из центральной Африки… Фото: Александр Федоров
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… В Мьянму, где он едва не стал учеником деревенской школы на плато Шан…
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… и познакомился с монахами недалеко от городка Хпа-ан. Фото: Александр Федоров
Латинская Америка: мы едем, чтобы вам не пришлось
Всем привет! Меня зовут Александр Федоров, и я фотожурналист. Я работаю с Discovery Russia, немецким GEO и, конечно же, c «National Geographic Россия».
Я побывал в самых глухих и опасных уголках нашей планеты и никогда не выпускал из рук камеру. Однажды мне пришлось двое суток сидеть посреди голой тундры с пастухами-оленеводами и спать на снегу — камера была со мной. В другой раз я вез русский самовар по Каракорумскому шоссе в Пакистане — одной из самых опасных дорог в мире — чтобы найти последний рубеж эпохи русской колонизации; пришлось ночами сидеть на военных постах и договариваться с солдатами, но и тогда я не переставал снимать. Меня обыскивала армянская контрразведка в Нагорном Карабахе, я снимал изолированные сербские монастыри и миротворцев в Косово, провел месяц в горах Папуа в поисках неконтактных племен.
В 2017 году мы с Nat-geo.ru придумали отправить меня, мою подругу-журналиста Елену Срапян и мою любимую увесистую DSLR-камеру в большое путешествие по Латинской Америке. Наша задача — найти самые крутые сюжеты в регионе и сделать это так, как никто и никогда до нас не делал. Перейти неприступные джунгли Дарьенского пробела или долины Амазонки, выбиться в вожди одного из местных племен или забраться в жерло действующего вулкана? С чем нам придется столкнуться, я пока не знаю, но одно уже ясно точно: придется серьезно поработать.
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