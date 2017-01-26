  • Падение с 45-метрового утеса от первого лица: видео
    Скалистые горы (Rocky Mountains). Фото: Андрей Подкорытов
  • Падение с 45-метрового утеса от первого лица: видео
    Скалистые горы (Rocky Mountains). Фото: Андрей Подкорытов
Приключения

Падение с 45-метрового утеса от первого лица: видео

Поистине невероятным образом горнолыжник не просто остался жив, но не получил ни единой царапины.
National Geographic Россия
26 января 2017 в 18:21
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25-летний Дэвид Стрэттон катался на горных лыжах у хребта Уосатч, расположенного в Скалистых горах — в той их части, что относится к штату Юта.

«Я очень рад, что на мне была камера. Никому не пожелаю того, что со мной случилось, но заснять такое на видео — большая удача», — говорит Стрэттон, уточняя, что в Инстаграме он разместил отредактированную версию. На оригинальной записи, летев с обрыва, спортсмен отчаянно матерился. Читать далее

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