Падение с 45-метрового утеса от первого лица: видео
25-летний Дэвид Стрэттон катался на горных лыжах у хребта Уосатч, расположенного в Скалистых горах — в той их части, что относится к штату Юта.
«Я очень рад, что на мне была камера. Никому не пожелаю того, что со мной случилось, но заснять такое на видео — большая удача», — говорит Стрэттон, уточняя, что в Инстаграме он разместил отредактированную версию. На оригинальной записи, летев с обрыва, спортсмен отчаянно матерился. Читать далее
Turns out I am afraid of heights… Miraculously I didn't even have a bruise! I did break a lot of gear including my helmet. Thanks to Matt for helping me dig for nearly 5 hours I found my lost ski and skied down. #jerryoftheday
«В первое мгновение я вспомнил о своем двоюродном брате, который остался парализованным в результате автомобильной аварии, и подумал, что меня ждет та же участь, — рассказывает Стрэттон в интервью The Washington Post. — А затем, когда я полностью перелетел через край и увидел размеры утеса, подумал, что мне точно конец».
После удара о землю парню потребовалось несколько секунд на осознание того факта, что он остался жив. Затем он начал кричать, пытаясь предупредить об опасности своего друга, ехавшего позади. К счастью, тот услышал и вскоре спустился вниз более традиционным способом.
Убедившись, что падение не привело к травмам, Стрэттон вместе с другом еще пять часов искали детали снаряжения, потерянные во время полета. «Каждый раз, когда я поднимал глаза к утесу, чувствовал холодок в животе. Мне нереально повезло: я не просто остался жив — у меня не было ни синяков, ни царапин».
Стрэттон считает, что спасением своей жизни он обязан двум факторам: 75-сантиметровому слою снега и рюкзаку, значительно смягчившему удар.
Главный вывод, вынесенный спортсменом-любителем из этой истории, донельзя логичен: «Если территория мне не знакома, то до тех пор, пока я ее не изучу, буду кататься медленно».