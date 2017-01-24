Рейтинг кладов: 5 мест для поиска сокровищ
1. Остров Кокос, Коста-Рика
Остров Кокос знаменит легендами сразу о нескольких кладах, поэтому он неизменно привлекает искателей ценностей со всего мира. На нем пытаются обнаружить и золото инков, и тайники таких пиратов, как Генри Морган, Уильям Дампир и Бенито Бонито, и знаменитые «сокровища Лимы», которые капитан Скотт Томпсон якобы спрятал именно на Кокосе. Это место, окутанное романтикой авантюризма, известно как «Мекка кладоискателей», а также считается прототипом острова из романа «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо и приключенческого романа «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона. Сегодня на Кокосе развивается туризм: путешественников начинают привлекать не только легенды, но и богатая флора и фауна, дайвинг и невероятные пейзажи. Кроме того, в 1997 году остров был занесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. И если путешественникам не удастся найти золото, то они все равно увезут с собой настоящие сокровища: удивительные воспоминания и невероятные истории о райском местечке.
2. Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США
Не все клады, скрытые по сегодняшний день, принадлежат королям или пиратам. Например, миллионер Форрест Фенн спрятал сундук с сокровищами стоимостью в три миллиона долларов где-то в горах неподалеку от Санта-Фе и даже оставил несколько подсказок в автобиографии. Есть свидетели, подтверждающие существование клада, однако никто из смельчаков, решившихся на его поиски, так и не добрался до ценной добычи. Современная легенда привлекает множество кладоискателей, однако охота на сундук Форреста Фенна довольно опасна и подходит только настоящим любителям экстрима, готовым на риск ради приключений.
О головоломке от Форреста Фенна снят документальный фильм The Lure, который увидит свет на фестивале в Нью-Йорке. В феврале «Приманку» покажут на фестивале в Глазго и Миссуле.
3. Остров Оук, Канада
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Маленький остров Оук получил всемирную известность благодаря легенде о «Денежной шахте», в которой спрятаны несметные богатства. Существует несколько версий и о происхождении клада, и о том, что же все-таки скрыто в загадочном месте: пиратские сокровища, испанское золото или драгоценности французской королевской семьи. На протяжении столетий Оук привлекал множество кладоискателей, однако поиски всегда заканчивались неудачей, что породило легенду о проклятии, не позволяющем добраться до ценных находок. Тем не менее, на острове по сей день ведутся раскопки, несмотря на то, что он стал частным владением. Современные путешественники, которым удастся получить специальное разрешение, могут прикоснуться к удивительной легенде и присоединиться к приключению. Возможно, именно у них получится обнаружить один из самых загадочных кладов в мире.
О поисках сокровищ в этом загадочном месте снято целое шоу «Проклятие острова Оук», насчитывающее уже несколько сезонов. Четвертый из них выходит с 10 января на телеканале «History» по вторникам в 21:00. Герои этой программы — братья, решительно настроенные опровергнуть существование проклятия, из-за которого по легенде погибают кладоискатели.
4. Залив Уош, Великобритания
Согласно легендам, в XIII веке король Англии Иоанн Безземельный, обходя со своим обозом залив Уош, потерял в заболоченной местности все свое золото и драгоценности, включая корону. Кони и повозки, перевозившие регалии монарха и нажитые богатства, утонули, и вместе с ними бесследно исчезли монеты, мечи, кубки и другие сокровища. Королевский клад не найден до сих пор, хотя болота на этой территории давно высохли, а площадь поисков не слишком велика. Его пытались обнаружить в течение столетий, однако никто так и не добился успеха. Археологи и авантюристы по сей день исследуют территорию у залива Уош в надежде на удачу, а для путешественников посещение этого места может стать интересной и оригинальной частью тура по Великобритании.
5. Маэ, Сейшельские острова
Остров Маэ прекрасно подходит для отдыха: здесь можно насладиться чистыми и красивыми пляжами, восхититься богатой природой, заняться дайвингом или устроить тур по достопримечательностям. Однако путешественников, которые не могут жить без приключений, куда больше заинтересует легенда о скрытых здесь сокровищах. Считается, что именно на Маэ знаменитый пират Оливье Левассер спрятал один из самых крупных в истории пиратских кладов. Перед казнью он бросил толпе вызов: «Найди мои сокровища, кто сможет!» и кинул собравшимся криптограмму, в которой было зашифровано местонахождение золота. Изучив ее, кладоискатели пришли к выводу, что ценности остались на Маэ, однако обнаружить их никому не удалось до сих пор.