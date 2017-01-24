Приключения

Рейтинг кладов: 5 мест для поиска сокровищ

Увлекательные приключения, пиратские легенды и охота на золото — все это можно найти не только в книгах, но и в реальной жизни. Интерес к кладоискательству все еще не угас, и многие люди по-прежнему надеются, что именно им повезет раскрыть загадки пропавших сокровищ. Так почему бы не попытать судьбу и не добавить обычному путешествию авантюрной романтики? Знакомство со старинными легендами всяко интереснее, чем отдых на пляже или прогулки по традиционным достопримечательностям.
24 января 2017 в 15:37
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  • Рейтинг кладов: 5 мест для поиска сокровищ
    На популярности Кокоса среди кладоискателей вырос настоящий туристический бизнес. Фото: Isla del Coco, Costa Rica/Facebook

1. Остров Кокос, Коста-Рика

Остров Кокос знаменит легендами сразу о нескольких кладах, поэтому он неизменно привлекает искателей ценностей со всего мира. На нем пытаются обнаружить и золото инков, и тайники таких пиратов, как Генри Морган, Уильям Дампир и Бенито Бонито, и знаменитые «сокровища Лимы», которые капитан Скотт Томпсон якобы спрятал именно на Кокосе. Это место, окутанное романтикой авантюризма, известно как «Мекка кладоискателей», а также считается прототипом острова из романа «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо и приключенческого романа «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона. Сегодня на Кокосе развивается туризм: путешественников начинают привлекать не только легенды, но и богатая флора и фауна, дайвинг и невероятные пейзажи. Кроме того, в 1997 году остров был занесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. И если путешественникам не удастся найти золото, то они все равно увезут с собой настоящие сокровища: удивительные воспоминания и невероятные истории о райском местечке.

2. Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США

  • Рейтинг кладов: 5 мест для поиска сокровищ
    Где-то здесь Форрест Фенн спрятал сокровища на три миллиона долларов. Фото: Pixabay

Не все клады, скрытые по сегодняшний день, принадлежат королям или пиратам. Например, миллионер Форрест Фенн спрятал сундук с сокровищами стоимостью в три миллиона долларов где-то в горах неподалеку от Санта-Фе и даже оставил несколько подсказок в автобиографии. Есть свидетели, подтверждающие существование клада, однако никто из смельчаков, решившихся на его поиски, так и не добрался до ценной добычи. Современная легенда привлекает множество кладоискателей, однако охота на сундук Форреста Фенна довольно опасна и подходит только настоящим любителям экстрима, готовым на риск ради приключений.

О головоломке от Форреста Фенна снят документальный фильм The Lure, который увидит свет на фестивале в Нью-Йорке. В феврале «Приманку» покажут на фестивале в Глазго и Миссуле.

3. Остров Оук, Канада

  • Рейтинг кладов: 5 мест для поиска сокровищ
    Остров Оук. Фото: Friends Of Oak Island/Facebook
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