18 человек погибли в США из-за торнадо
Сильнейшие ураганные ветры, сопровождавшиеся грозами и торнадо, обрушились 21 января на Миссисипи и Алабаму. На следующий день рекордные бури переместились в соседние штаты Южная Каролина, Джорджия и Флорида. В результате порывов ветра скоростью около 60 км/ч разрушены десятки домов, повалены деревья и столбы, повреждены линии электропередачи. Аэропорты были закрыты, рейсы отменены. Движение по автомобильным и железнодорожным магистралям было приостановлено из-за упавших деревьев и угрозы наводнений.
К настоящему времени известно о 18-ти погибших; большинство смертей (14) зарегистрировано в Джорджии. 50 человек обратились в больницы с травмами разной степени тяжести. Наибольшее число пострадавших и погибших на момент удара стихии находились в «домах на колесах»: ветер с легкостью опрокидывал и разбрасывал их.
Между тем на ближайшее время улучшение погодных условий не ожидается: синоптики прогнозируют усиление ветра, бури будут сопровождаться ливнем и градом, не исключены новые торнадо. В штате Джорджия введен режим чрезвычайного положения.
Посмотрите, как выглядит гигантский двойной торнадо.