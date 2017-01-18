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В центре Италии произошло новое землетрясение
Первый подземный толчок был зафиксирован в 12:25 мск, второй — в 13:14 мск.
National Geographic Россия
18 января 2017 в 13:59
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О землетрясении магнитудой 5,3 сообщил канал Rai News 24. По данным ТАСС, на текущий момент информации о жертвах и пострадавших нет. «Мы начали проверять территорию, пока к нам никто за помощью не обращался», — приводит агентство слова главы Департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо.
Эпицентр толчков находился в 110 км от Рима, на границе области Лацио. 24 августа 2016 года в этом же районе произошло мощное землетрясение, унесшее жизни 300 человек.
По информации ANSA, толчки ощущались в Риме, а также в областях Марке и Абруццо.