Река Белая в Мурманской области стала мертвой из-за алюминия
Воды реки Белая, на берегах которой расположены города Кировск и Апатиты, приобрели странный цвет, и экологи потребовали от контролирующих органов провести проверку. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по результатам анализов подтвердило опасения защитников природы.
По сообщению сайта Hibiny.com, содержание загрязняющих веществ по алюминию превышено в 155 раз, фторид-ионам — почти в 13 раз, фосфат-ионам — в 3,6 раза. Виновником является крупная промышленная компания, которая занимается переработкой полезных ископаемых на близлежащей территории. В настоящее время она оштрафована по части 4 статьи 8.13 Кодекса об административных правонарушениях.
Однако сумма штрафа по данной статье не превышает 40 тысяч рублей, и экологи ждут от Роспотребнадзора новых действий. «По предварительной информации, Роспотребнадзор не ограничится лишь наложением штрафа. Весной ожидается повторная внеплановая проверка. Если предприятие будет устраняться от ликвидации последствий нанесенного экологического ущерба, будет решаться вопрос о направлении искового заявления в суд», — рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов.
Площадь бассейна реки Белая — 239 км², длина — 24 км. Она берет свое начало в озере Большой Вудъявр на высоте 312 метров, протекает вдоль южного подножия Хибинского горного массива и впадает в озеро Имандра. Река отнесена к водным объектам государственного федерального надзора.