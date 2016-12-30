  • Панда сломала руки смотрителю заповедника
    Фото: Pixabay.com
  • Панда сломала руки смотрителю заповедника
    Фото: Pixabay.com
  • Панда сломала руки смотрителю заповедника
    Фото: Pixabay.com
Происшествия

Панда сломала руки смотрителю заповедника

Работа с бамбуковыми медведями может быть не только приятной, но и опасной. Недавно смотрителю одного из природоохранных центров в Китае не удалось выполнить свою задачу: панда напала на него, нанеся травмы.
Анастасия Баринова
30 декабря 2016 в 17:19
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Инцидент случился 17 декабря в научно-исследовательском центре китайской провинции Сычуань. Одно из подразделений центра, Wolong Tiantai Mountain base, создано для того, чтобы готовить панд к самостоятельной жизни в дикой природе. Сотрудник, находившийся в вольере, был атакован обитающей здесь пандой: 16-летней самкой по кличке Си Мэй. Вместе с ее детенышем она поступила в центр тремя днями ранее.

В рамках тренинга она должна была под присмотром человека искать своего малыша, которого специалисты поместили в удаленную часть огороженной территории. Но панда поняла ситуацию не верно и вместо поисков детеныша набросилась на человека. Рассказывая о происшествии, китайские СМИ не приводят физических характеристик Си Мэй, но в любом случае взрослая особь панды в длину достигает около 1,5 м, имея массу до 160 кг.

Разъяренное животное способно нанести врагу серьезные травмы. Так и произошло на базе Wolong Tiantai Mountain: у смотрителя порвано сухожилие на ноге и сломаны обе руки. В настоящее время он находится в больнице.

Недавно в вольер с пандой залез обычный посетитель, но ему повезло больше.

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СМИ2
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