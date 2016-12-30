Панда сломала руки смотрителю заповедника
Инцидент случился 17 декабря в научно-исследовательском центре китайской провинции Сычуань. Одно из подразделений центра, Wolong Tiantai Mountain base, создано для того, чтобы готовить панд к самостоятельной жизни в дикой природе. Сотрудник, находившийся в вольере, был атакован обитающей здесь пандой: 16-летней самкой по кличке Си Мэй. Вместе с ее детенышем она поступила в центр тремя днями ранее.
В рамках тренинга она должна была под присмотром человека искать своего малыша, которого специалисты поместили в удаленную часть огороженной территории. Но панда поняла ситуацию не верно и вместо поисков детеныша набросилась на человека. Рассказывая о происшествии, китайские СМИ не приводят физических характеристик Си Мэй, но в любом случае взрослая особь панды в длину достигает около 1,5 м, имея массу до 160 кг.
Разъяренное животное способно нанести врагу серьезные травмы. Так и произошло на базе Wolong Tiantai Mountain: у смотрителя порвано сухожилие на ноге и сломаны обе руки. В настоящее время он находится в больнице.
Недавно в вольер с пандой залез обычный посетитель, но ему повезло больше.