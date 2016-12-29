В Китае задержан рекордный груз чешуек панголинов
Название «панголины» (лат. Pholidota) происходит от малайского слова «pengguling» (сворачивающийся в шар). Эти плацентарные млекопитающие обитают в Юго-Восточной Азии, а также в Экваториальной и Южной Африке. Их тело и хвост имеют одинаковую длину: от 30 до 88 см, масса варьируется от 4,5 до 27 кг. Панголины почти полностью покрыты крупными роговыми ромбическими чешуями, ради которых на них ведется охота. Еще с глубокой древности из чешуек изготавливали броню; в наши дни из них делают сувениры и другие декоративные изделия. Кроме того, в традиционной китайской медицине мясо панголина считается целебным.
На днях таможенники Шанхая арестовали контейнеры, прибывшие из Нигерии: в них было найдено около 3,1 тонны чешуй панголинов. По оценкам экспертов, такое количество материала можно собрать с 7500 убитых ящеров. Стоимость 1 кг чешуи на черном рынке достигает 5000 юаней ($700); таким образом, вся партия стоит более $2 млн. Представители таможенной службы отмечают, что это крупнейший в истории контрабандный груз панголинов.
Еще в 1994 году панголин был включен во второе приложение «Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», а в 2016 году ученые добились перевода панголина в первое приложение конвенции, что полностью запрещает международную торговлю этими животными.
Мировой рынок подпольной продажи панголинов оценивается как минимум в 10 тысяч особей в год: это больше, чем у любого другого вида диких млекопитающих. Для сравнения: ежегодно на черный рынок попадает около 200 тигров. С учетом скорости уничтожения, за последнее десятилетие с лица земли исчезло более миллиона панголинов.