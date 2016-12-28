Найдены подозреваемые в убийстве медведя в Якутии
Несколько дней назад на канале YouTube появилось видео жестокой расправы над медведем (в настоящее время ролик удален). На видео было показано, как водитель одного из грузовиков «Урал» несколько раз намеренно переезжает медведя грузовиком. На заднем плане был слышен голос «Дави, дави его». Попытки медведя подняться оказались неудачными: животное погибло, оказавшись зажатым между двумя машинами.
Прокуратура Якутии направила видеоролик в региональное УМВД, а министерство охраны природы по республике Саха (Якутия) начало проверку. Комментируя ситуацию, глава Минприроды Сергей Донской сказал: «Будем добиваться, чтобы эти негодяи понесли самое серьезное наказание. Несмотря на то, что бурый медведь не является животным из Красной книги, такая расправа не перестает быть уголовным преступлением».
К настоящему времени установлены место происшествия, предприятие, которому принадлежат машины, а также предполагаемые виновники. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что вахтовики, запечатленные на видеозаписи, работают в компании, осуществляющей работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Якутии. Нападение на медведя они совершили на территории Булунского района.
По факту убийства медведя Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Статья 245 УК («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц»), предусматривает до двух лет лишения свободы.