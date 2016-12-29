Происшествия

В Китае появился мусорный остров: видео

В устье реки Янцзы на территории китайской провинции Цзянсу появился новый участок суши, полностью состоящий из мусора. Виновниками оказались владельцы судов, перевозивших отходы.
Анастасия Баринова
29 декабря 2016 в 19:39
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  • В Китае появился мусорный остров: видео
    Фото: Pixabay

Об экологической катастрофе в устье Янцзы сообщили китайские СМИ. У берега в районе города Наньтун было обнаружены залежи мусора, который располагался настолько плотно, что не была видна вода.

«Мусорный остров» состоял из пластиковых бутылок и пакетов, старой обуви, игл для инъекций, бытовых и прочих отходов. Специалисты приступили к очистке территории, на что уйдет не менее двух недель. Следствие, в свою очередь, установило источник проблемы. Выяснилось, что мусор в устье реки был сброшен минимум дважды судами, чьей задачей являлась доставка отходов на перерабатывающие предприятия.

8 декабря в воду было сброшено около 900 тонн мусора, а 17 декабря — еще около 2000 тонн. Таким образом, общий объем загрязнения достиг почти 3000 тонн. Нарушителям потребовалось значительное время: в частности, 17 декабря два судна, приступив к отгрузке отходов в воду около 21:00, закончили эту «операцию» только в 4:00 следующего дня.

В настоящее время подозреваемые в экологическом преступлении задержаны. По делу проходит 11 человек; один из них — крановщик — считается виновным в обоих установленных случаях сброса мусора.

Посмотрите, как бывает замусорен Байкал.

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