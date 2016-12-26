В Черном море водолазы обнаружили фюзеляж Ту-154
«Водолазы обследовали обнаруженный сонаром объект и убедились, что он является корпусом разбившегося самолета. Сейчас прорабатываются варианты его подъема», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Корпус разбившегося самолета был найден в 1,7 км от берега на глубине 27 метров.
В настоящее время в районе крушения самолета Ту-154 работает около 3500 человек, задействованы более 200 единиц техники. Как сообщает МЧС, сейчас в акватории Черного моря сосредоточено 30 морских судов, задействованных в операции. К поисковым работам привлечена авиация: 7 самолетов, 12 вертолетов и 20 беспилотников. Они совершили облет над территорией площадью 240 квадратных километров. Наземные поисковые группы проводят обследование береговой линии. Ими обследовано свыше 10 км побережья.
В районе обнаружения обломков самолета работают водолазы и специалисты отряда «Центроспас» и центра «Лидер», которые доставили к месту крушения специализированное оборудование для проведения глубоководных работ. Центр подводных исследований Русского географического общества сообщил о том, что он направит два обитаемых подводных аппарата C-Quester и C-Explorer для проведения поисковой операции. Эти аппараты способны непрерывно работать под водой до 8 часов, первый на глубине до 100, второй — до 300 метров.
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, среди которых были военнослужащие, журналисты, ансамбль песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они направлялись в Сирию.
По делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основные версии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», — отметили в ФСБ.