На Мальте сел самолет, захваченный террористами
Самолет выполнял внутренний перелет по Ливии. На борту находилось 111 пассажиров: 82 мужчины, 28 женщин и детей; 10 из общего числа являются иностранными гражданами. Рейс обслуживало семь членов экипажа. В ходе полета двое пассажиров заявили о наличии у них ручной гранаты и потребовали перенаправить воздушное судно на Мальту. Приняв захваченный лайнер в 11:32 (13:32 мск), аэропорт закрылся для всех рейсов как на вылет, так и на посадку. Представители спецслужб приступили к переговорам с террористами.
По данным The Times of Malta, злоумышленники назвали себя сторонниками бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, руководившего страной с 1969 года и погибшего в 2011 году в ходе восстания, которое привело к его свержению. Они согласились отпустить пассажиров при условии выполнения их требований. Члены экипажа при этом должны оставаться на борту.
В 13:50 (15:50 мск) пассажиры начали покидать захваченное судно. О требованиях, которые выдвинули террористы, официально не сообщается: представители силовых структур продолжают переговоры. По некоторым данным, злоумышленники требуют освободить из тюрьмы сына Каддафи.
Лайнер окружен солдатами, обеспечивающими безопасность. Аэропорт возобновил свою работу, но путешественникам рекомендуется проверять статус рейсов.
В последний раз крупный инцидент с угнанным самолетом произошел на Мальте 23 ноября 1985 года. Boeing 737 авиакомпании EgyptAir был захвачен террористами; операция по спасению заложников заняла сутки, 64 человека — в том числе двое из троих угонщиков — в ее ходе погибло.
UPD: Угонщики вышли из самолета вместе с последними членами экипажа и сдались властям, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу правительства Мальты Джозефа Муската. В руках одного из угонщиков было зеленое полотнище — государственный флаг Ливийской арабской джамахирии. Так Ливия называлась в период правления Муаммара Каддафи. Сообщается, что угонщики требовали официального признания каддафистской партии в Ливии.
Межарабский телеканал «Аль-Арабийя сообщил со ссылкой на ливийские власти, что угонщики обратились к мальтийским властям с просьбой о предоставлении им политического убежища.