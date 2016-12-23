  • На Мальте сел самолет, захваченный террористами
    Фото: Lucien Schranz/Wikipedia
  • На Мальте сел самолет, захваченный террористами
    Фото: The Gentle/Flickr.com
Происшествия

На Мальте сел самолет, захваченный террористами

Самолет ливийской авиакомпании Afriquiyah Airways с 111 пассажирами на борту был захвачен злоумышленниками, угрожавшими взорвать воздушное судно. Лайнер приземлился на Мальте.
Анастасия Баринова
23 декабря 2016 в 16:33
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Самолет выполнял внутренний перелет по Ливии. На борту находилось 111 пассажиров: 82 мужчины, 28 женщин и детей; 10 из общего числа являются иностранными гражданами. Рейс обслуживало семь членов экипажа. В ходе полета двое пассажиров заявили о наличии у них ручной гранаты и потребовали перенаправить воздушное судно на Мальту. Приняв захваченный лайнер в 11:32 (13:32 мск), аэропорт закрылся для всех рейсов как на вылет, так и на посадку. Представители спецслужб приступили к переговорам с террористами.

По данным The Times of Malta, злоумышленники назвали себя сторонниками бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, руководившего страной с 1969 года и погибшего в 2011 году в ходе восстания, которое привело к его свержению. Они согласились отпустить пассажиров при условии выполнения их требований. Члены экипажа при этом должны оставаться на борту.

В 13:50 (15:50 мск) пассажиры начали покидать захваченное судно. О требованиях, которые выдвинули террористы, официально не сообщается: представители силовых структур продолжают переговоры. По некоторым данным, злоумышленники требуют освободить из тюрьмы сына Каддафи.

Лайнер окружен солдатами, обеспечивающими безопасность. Аэропорт возобновил свою работу, но путешественникам рекомендуется проверять статус рейсов.

В последний раз крупный инцидент с угнанным самолетом произошел на Мальте 23 ноября 1985 года. Boeing 737 авиакомпании EgyptAir был захвачен террористами; операция по спасению заложников заняла сутки, 64 человека — в том числе двое из троих угонщиков — в ее ходе погибло.

UPD: Угонщики вышли из самолета вместе с последними членами экипажа и сдались властям, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу правительства Мальты Джозефа Муската. В руках одного из угонщиков было зеленое полотнище — государственный флаг Ливийской арабской джамахирии. Так Ливия называлась в период правления Муаммара Каддафи. Сообщается, что угонщики требовали официального признания каддафистской партии в Ливии.

Межарабский телеканал «Аль-Арабийя сообщил со ссылкой на ливийские власти, что угонщики обратились к мальтийским властям с просьбой о предоставлении им политического убежища.

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