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Взрыв фейерверков в Мексике унес жизни 29 человек
Трагедия произошла в муниципалитете Тультепек.
National Geographic Россия
21 декабря 2016 в 11:25
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Первый взрыв прогремел на рынке фейерверков, расположенном примерно в 25 км к северу от Мехико, около 14:50 по местному времени, сообщает BNO News. За ним последовала серия новых, продолжавшаяся больше часа. Огромные клубы дыма над местом происшествия были видны на расстоянии в десятки миль.
По словам главы агентства гражданской защиты Тультепека, погибли по меньшей мере 29 человек. Местная полиция утверждает, что еще 72 человека находятся в больницах; у некоторых пострадавших зафиксированы ожоги до 90% тела.
Причина взрыва на данный момент остается неизвестной.
Обновление: по данным El Pais, число погибших выросло до 31. Еще 100 человек числятся пропавшими.