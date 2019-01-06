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В Австрии объявлен красный уровень метеоопасности
Погибли уже два человека.
«Красный» уровень погодной опасности объявлен в Австрии в воскресенье из-за снегопадов, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
«Австрия — «красный» уровень метеоопасности объявлен на 6 января в федеральных землях Тироль, Зальцбург, Верхняя Австрия и Штирия в связи с низкими температурами и снегопадами», — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, из-за снегопадов в альпийских деревнях Австрии застряли сотни туристов. Со всего региона поступает информация о различных ДТП. Снежная буря уже привела к гибели как минимум двух человек.
«Австрия — «красный» уровень метеоопасности объявлен на 6 января в федеральных землях Тироль, Зальцбург, Верхняя Австрия и Штирия в связи с низкими температурами и снегопадами», — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, из-за снегопадов в альпийских деревнях Австрии застряли сотни туристов. Со всего региона поступает информация о различных ДТП. Снежная буря уже привела к гибели как минимум двух человек.