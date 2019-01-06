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  • В Австрии объявлен красный уровень метеоопасности
    Зальцбург и его окрестности попали под красный уровень метеоопасности. Фото: Pixabay
  • В Австрии объявлен красный уровень метеоопасности
    Та же картина наблюдается и в австрийском Тироле. Фото: Pixabay
Происшествия

В Австрии объявлен красный уровень метеоопасности

Погибли уже два человека.
Интерфакс
6 января 2019 в 15:01
«Красный» уровень погодной опасности объявлен в Австрии в воскресенье из-за снегопадов, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

«Австрия — «красный» уровень метеоопасности объявлен на 6 января в федеральных землях Тироль, Зальцбург, Верхняя Австрия и Штирия в связи с низкими температурами и снегопадами», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, из-за снегопадов в альпийских деревнях Австрии застряли сотни туристов. Со всего региона поступает информация о различных ДТП. Снежная буря уже привела к гибели как минимум двух человек.
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