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Вулкан Анак-Кракатау уменьшился в 4 раза после извержения
Извержение этого вулкана спровоцировало цунами, приведшее к гибели более 400 человек.
Associated Press, вулкан Анак-Кракатау, извержение которого вызвало страшное цунами в Индонезии, сократился в размерах примерно в четыре раза. Цунами, обрушившее на индонезийское побережье, унесло жизни более 420 человек.
На данный момент, как сообщается, объем Анак-Кракатау составляет около 40−70 миллионов кубических метров: таким образом, после извержения, произошедшего 22 декабря, он потерял приблизительно 150−180 миллионов кубометров своего объема. При этом максимальная высота кратера вулкана теперь составляет 110 метров — в то время как в сентябре составляла 338 метров. Информация о размерах вулкана была получена благодаря анализу спутниковых снимков.
Остров Анак-Кракатау, на котором располагается одноименный вулкан, начал формировался в 1927 году. До этого на его месте существовал остров Кракатау: последний был по большей части разрушен в результате страшного извержения в мае 1883 года, в результате которого погибли более 36 000 человек.
На данный момент, как сообщается, объем Анак-Кракатау составляет около 40−70 миллионов кубических метров: таким образом, после извержения, произошедшего 22 декабря, он потерял приблизительно 150−180 миллионов кубометров своего объема. При этом максимальная высота кратера вулкана теперь составляет 110 метров — в то время как в сентябре составляла 338 метров. Информация о размерах вулкана была получена благодаря анализу спутниковых снимков.
Остров Анак-Кракатау, на котором располагается одноименный вулкан, начал формировался в 1927 году. До этого на его месте существовал остров Кракатау: последний был по большей части разрушен в результате страшного извержения в мае 1883 года, в результате которого погибли более 36 000 человек.