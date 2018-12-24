Трагедия в Индонезии: цунами унесло сотни жизней
По результатам предварительных данных, цунами стало следствием подвижки дна после извержения вулкана Каракатау – на протяжении нескольких дней он особо активно выбрасывал столбы дыма.
К сожалению, ни власти, не специалисты не смогли вовремя предположить, что за этим последует возможное возникновение цунами, и люди не успели вовремя покинуть зону бедствия. Более того: индонезийская система оповещения о стихийных бедствиях на протяжении многих лет вызывает критику. Только в июле и августе нынешнего года серия землетрясений обрушилась на северную часть региона Ломбок, вызвав оползни и обрушение зданий, что унесло 400 жизней, а сентябре более 2000 человек стали жертвами цунами и землетрясения в западном Сулавеси. В этих и других случаях никаких предупреждений не было. И только теперь, после очередной трагедии, президент Индонезии Джоко Видодо распорядился, чтобы Метеорологическое, климатологическое и геологическое агентство страны (BMKG) закупило детекторы цунами, «которые могут прогнозировать и вовремя предупреждать население».
В настоящее время спасатели продолжают поиск выживших. Люди, лишившиеся крова и имущества, размещены во временных пунктах. Узнайте о предыдущем ударе стихии по Индонезии.
К сожалению, ни власти, не специалисты не смогли вовремя предположить, что за этим последует возможное возникновение цунами, и люди не успели вовремя покинуть зону бедствия. Более того: индонезийская система оповещения о стихийных бедствиях на протяжении многих лет вызывает критику. Только в июле и августе нынешнего года серия землетрясений обрушилась на северную часть региона Ломбок, вызвав оползни и обрушение зданий, что унесло 400 жизней, а сентябре более 2000 человек стали жертвами цунами и землетрясения в западном Сулавеси. В этих и других случаях никаких предупреждений не было. И только теперь, после очередной трагедии, президент Индонезии Джоко Видодо распорядился, чтобы Метеорологическое, климатологическое и геологическое агентство страны (BMKG) закупило детекторы цунами, «которые могут прогнозировать и вовремя предупреждать население».
В настоящее время спасатели продолжают поиск выживших. Люди, лишившиеся крова и имущества, размещены во временных пунктах. Узнайте о предыдущем ударе стихии по Индонезии.