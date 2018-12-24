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  • Трагедия в Индонезии: цунами унесло сотни жизней
    Фото: epopeiaorg/Instagram
  • Трагедия в Индонезии: цунами унесло сотни жизней
    Фото: erilrakka/Instagram
  • Трагедия в Индонезии: цунами унесло сотни жизней
    Фото: warungdollywood/Instagram
  • Трагедия в Индонезии: цунами унесло сотни жизней
    Фото: pakdotkepik/Instagram
  • Трагедия в Индонезии: цунами унесло сотни жизней
    Фото: pakdotkepik/Instagram
  • Трагедия в Индонезии: цунами унесло сотни жизней
    Фото: aiff_syaefulloh/Instagram
Происшествия

Трагедия в Индонезии: цунами унесло сотни жизней

22 декабря на побережье Явы и Суматры обрушилось цунами — уже второе за три месяца.
Анастасия Баринова
24 декабря 2018 в 16:09
По меньшей мере 280 человек погибло, десятки считаются пропавшими без вести, и еще более тысячи ранено в Индонезии в результате внезапно обрушившегося цунами. Разрушено около 600 зданий и 400 лодок; число жертв продолжает расти: до сих пор не разобраны все завалы, созданные трехметровыми волнами в субботу около 21:30 по местному времени (17:30 мск). Очевидцы насчитали три гигантские волны. По их словам, на побережье возникла «настоящая паника, люди бежали, но самые медленные оказывались захваченными водой».

По результатам предварительных данных, цунами стало следствием подвижки дна после извержения вулкана Каракатау – на протяжении нескольких дней он особо активно выбрасывал столбы дыма.

К сожалению, ни власти, не специалисты не смогли вовремя предположить, что за этим последует возможное возникновение цунами, и люди не успели вовремя покинуть зону бедствия. Более того: индонезийская система оповещения о стихийных бедствиях на протяжении многих лет вызывает критику. Только в июле и августе нынешнего года серия землетрясений обрушилась на северную часть региона Ломбок, вызвав оползни и обрушение зданий, что унесло 400 жизней, а сентябре более 2000 человек стали жертвами цунами и землетрясения в западном Сулавеси. В этих и других случаях никаких предупреждений не было. И только теперь, после очередной трагедии, президент Индонезии Джоко Видодо распорядился, чтобы Метеорологическое, климатологическое и геологическое агентство страны (BMKG) закупило детекторы цунами, «которые могут прогнозировать и вовремя предупреждать население».

В настоящее время спасатели продолжают поиск выживших. Люди, лишившиеся крова и имущества, размещены во временных пунктах. Узнайте о предыдущем ударе стихии по Индонезии.

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