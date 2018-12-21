Неизвестные дроны остановили работу аэропорта на 32 часа
Гатвик является вторым по величине и загруженности аэропортом Великобритании. В сезон зимних праздников здесь особенно много рейсов. Другие воздушные ворота страны не могли принять все прилетающие лайнеры, и некоторые были отправлены в Париж и Амстердам.
К вечеру четверга дроны над аэропортом заметили более 50 раз, но сделать с этим ничего не смогли: сбивать летательные аппараты при помощи оружия нельзя, это может повредить инфраструктуру аэродрома или нанести вред здоровью его сотрудников. Полиция сконцентрировалась на поиске операторов. К успеху это не привело, и сейчас стражи порядка уже готовы пойти на эти крайние меры в случае, если дроны появятся опять.
#GatwickDrones | We are appealing for information to help us identify the operators of the #Gatwick #drones. If you know who's responsible or have any information please call 999 and quote ref 1350-19/12. Please RT pic.twitter.com/jkcakBohMr— Sussex Police (@sussex_police) 20 декабря 2018 г.
Гатвик снова был открыт около 6 утра в пятницу – таким образом, время простоя превысило 32 часа, отменено было около 500 рейсов. По приблизительным подсчетом, инцидент нарушил планы 120 000 человек, и еще одной отрицательной новостью для них стало то, что ситуация признана форс-мажорной, а значит авиакомпании не обязаны выплачивать компенсации.
Сегодня рейсы выполняются с задержками, но люди все-таки начинают улетать по своим маршрутам. Между тем эксперты отмечают, что более 90 процентов аэропортов в мире не готовы противостоять подобной угрозе. Происшествие в Гатвике ярко показало эту уязвимость. Эффективной технологии по устранению с лётного поля дронов нет: все прежние усилия были направлены на борьбу с птицами, а относительно дронов лишь выпущен запрет на приближение. В качестве эксперимента люди учат птиц отлавливать дроны, но широкого применения эта методика не получила.
Поиски операторов дронов продолжаются. До сих пор не известно, была ли это попытка террористической атаки либо же неуместная шалость. Тем не менее, отмена авиарейсов была оправдана: посмотрите, что станет с самолетом после столкновения с дроном.
Гатвик снова был открыт около 6 утра в пятницу — таким образом, время простоя превысило 32 часа, отменено было около 500 рейсов. По приблизительным подсчетом, инцидент нарушил планы 120 000 человек, и еще одной отрицательной новостью для них стало то, что ситуация признана форс-мажорной, а значит авиакомпании не обязаны выплачивать компенсации.
Сегодня рейсы выполняются с задержками, но люди все-таки начинают улетать по своим маршрутам. Между тем эксперты отмечают, что более 90 процентов аэропортов в мире не готовы противостоять подобной угрозе. Происшествие в Гатвике ярко показало эту уязвимость. Эффективной технологии по устранению с лётного поля дронов нет: все прежние усилия были направлены на борьбу с птицами, а относительно дронов лишь выпущен запрет на приближение. В качестве эксперимента люди учат птиц отлавливать дроны, но широкого применения эта методика не получила.
Поиски операторов дронов продолжаются. До сих пор не известно, была ли это попытка террористической атаки либо же неуместная шалость. Тем не менее, отмена авиарейсов была оправдана: посмотрите, что станет с самолетом после столкновения с дроном.