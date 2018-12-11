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Скала развалилась на глазах у очевидцев: видео
К счастью, обошлось без жертв.
Анастасия Баринова
11 декабря 2018 в 15:57
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Береговая линия британского графства Корнуолл в основном является скалистой. Она крайне живописна, но может оказаться и очень опасна: в этом 10 декабря убедилась Дебора Смит, отправившись на прогулку с собакой. Она снимала пейзажи при закате, как вдруг услышала звук падения небольших камней. Женщина вовремя включила видеокамеру: в этот же момент от скалы отломился огромный кусок. «Это было чертовски громко», – говорит она.
Инцидент произошел в районе города Бьюд на северном побережье графства. Местность входит в число Участков особого научного значения (Site of Special Scientific Interest) – этот статус в Британии получают территории, имеющие интересные биологические или геологические памятники природы. Побережье Бьюда – единственное в Корнуолле место, где скалы состоят из каменноугольного песчаника. Все остальные прибрежные возвышенности сформированы девонским сланцем, гранитом и докембрийскими метаморфическими породами.
Ветреная и сырая погода приводит к эрозии, и песчаные скалы нередко теряют свои фрагменты. Местные жители припоминают, что в последний раз столь же крупный кусок отвалился от скалы около четырех лет назад. К счастью, пляж в холодное время года обычно пустынен и к трагическим последствиям падение камней пока не приводило.
Посмотрите, какая скала обрушилась в Марокко.
Инцидент произошел в районе города Бьюд на северном побережье графства. Местность входит в число Участков особого научного значения (Site of Special Scientific Interest) – этот статус в Британии получают территории, имеющие интересные биологические или геологические памятники природы. Побережье Бьюда – единственное в Корнуолле место, где скалы состоят из каменноугольного песчаника. Все остальные прибрежные возвышенности сформированы девонским сланцем, гранитом и докембрийскими метаморфическими породами.
Ветреная и сырая погода приводит к эрозии, и песчаные скалы нередко теряют свои фрагменты. Местные жители припоминают, что в последний раз столь же крупный кусок отвалился от скалы около четырех лет назад. К счастью, пляж в холодное время года обычно пустынен и к трагическим последствиям падение камней пока не приводило.
Посмотрите, какая скала обрушилась в Марокко.