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  • Последствия мощного землетрясения на Аляске: фото и видео
    Фото: mikal_white/Instagram
  • Последствия мощного землетрясения на Аляске: фото и видео
    Фото: explore_alaska_/Instagram
  • Последствия мощного землетрясения на Аляске: фото и видео
    Фото: explore_alaska_/Instagram
  • Последствия мощного землетрясения на Аляске: фото и видео
    Фото: thewyldewoman/Instagram
  • Последствия мощного землетрясения на Аляске: фото и видео
    Фото: ras_soul420/Instagram
Происшествия

Последствия мощного землетрясения на Аляске: фото и видео

30 ноября на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,2 — второе по величине за всю историю штата.
Анастасия Баринова
3 декабря 2018 в 16:25
Землетрясение было зафиксировано в 08:29 утра по местному времени; эпицентр находился в 16 км от центра Анкориджа на глубине 40 км. В течение двух следующих дней было зарегистрировано до 1400 афтершоков, из них около шести сотен имели магнитуду около 2,0; почти два десятка – до 4,0, и пять афтершоков оказались особенно мощными – не менее 5,0.

В Анкоридже прекращалась подача воды и электричества. В прибрежных районах штата – в заливе Кука и на юге Кенайского полуострова – была объявлена угроза цунами. Автомагистрали и ряд других важных объектов инфраструктуры были разрушены, авиационное и железнодорожное сообщение осуществлялось с перебоями.

К счастью, стихийное бедствие обошлось без жертв – только несколько человек получили легкие травмы (к примеру, порезы из-за разбитых стекол).
По мнению специалистов, серия афтешоков может продолжаться еще около недели, но постепенно они будут снижать свою магнитуду. На Аляске, лежащей в области Тихоокеаанского огненного пояса, землетрясения происходят довольно часто, однако большинство подземных толчков возникает далеко в океане или глубоко под поверхностью земли вдали от населенных пунктов, потому обычно они не причиняют особого вреда.

Тем не менее самое мощное землетрясение в истории США (и второе по величине в мире) произошло именно в этом регионе, в 1964 году. Его магнитуда составила 8,4 по шкале Рихтера или 9,2 по шкале Канамори. Пострадало множество населенных пунктов на территории около 130 тыс.кв. километров; в Валдезе, Сьюарде и на острове Кадьяк была сильно изменена береговая линия, а волны от цунами сумели достичь даже Антарктики.

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