Последствия мощного землетрясения на Аляске: фото и видео
Here's a ground motion visualization for the first hour after the earthquake. You'll see 7 major aftershocks (notated) along with many smaller ones that only show up on the stations near the epicenter. pic.twitter.com/Im08mx3DDj— AK Earthquake Center (@AKearthquake) 3 декабря 2018 г.
В Анкоридже прекращалась подача воды и электричества. В прибрежных районах штата – в заливе Кука и на юге Кенайского полуострова – была объявлена угроза цунами. Автомагистрали и ряд других важных объектов инфраструктуры были разрушены, авиационное и железнодорожное сообщение осуществлялось с перебоями.
К счастью, стихийное бедствие обошлось без жертв – только несколько человек получили легкие травмы (к примеру, порезы из-за разбитых стекол).
По мнению специалистов, серия афтешоков может продолжаться еще около недели, но постепенно они будут снижать свою магнитуду. На Аляске, лежащей в области Тихоокеаанского огненного пояса, землетрясения происходят довольно часто, однако большинство подземных толчков возникает далеко в океане или глубоко под поверхностью земли вдали от населенных пунктов, потому обычно они не причиняют особого вреда.
Тем не менее самое мощное землетрясение в истории США (и второе по величине в мире) произошло именно в этом регионе, в 1964 году. Его магнитуда составила 8,4 по шкале Рихтера или 9,2 по шкале Канамори. Пострадало множество населенных пунктов на территории около 130 тыс.кв. километров; в Валдезе, Сьюарде и на острове Кадьяк была сильно изменена береговая линия, а волны от цунами сумели достичь даже Антарктики.
По мнению специалистов, серия афтешоков может продолжаться еще около недели, но постепенно они будут снижать свою магнитуду. На Аляске, лежащей в области Тихоокеаанского огненного пояса, землетрясения происходят довольно часто, однако большинство подземных толчков возникает далеко в океане или глубоко под поверхностью земли вдали от населенных пунктов, потому обычно они не причиняют особого вреда.
Тем не менее самое мощное землетрясение в истории США (и второе по величине в мире) произошло именно в этом регионе, в 1964 году. Его магнитуда составила 8,4 по шкале Рихтера или 9,2 по шкале Канамори. Пострадало множество населенных пунктов на территории около 130 тыс.кв. километров; в Валдезе, Сьюарде и на острове Кадьяк была сильно изменена береговая линия, а волны от цунами сумели достичь даже Антарктики.