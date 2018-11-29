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Камнепад сошел на базовый лагерь альпинистов: видео
Восхождение на гору — непростое испытание, а в условиях камнепада оно превращается в игру со смертью.
Анастасия Баринова
29 ноября 2018 в 15:16
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Пакистанский пилот и альпинист Шаян Анвер рассказал об опасном приключении, которое ему и его спутникам довелось пережить летом в горном массиве Каракорум. Любители гор решили подняться на 7027-метровую вершину Спантик, или Золотой пик. Для Шаяна это было первое восхождение на семитысячник.
К счастью, никто не пострадал. Альпинисты даже остались в лагере на ночевку – но, несмотря на выставленных дозорных, никто в лагере не сомкнул глаз.
На следующий день опытные альпинисты, оценив ситуацию, установили, что поверхность горы нестабильна, и 4000 кубометров камней выше по склону могут обвалиться в любой момент. Немецкая группа отменила свое восхождение, а Шаян с товарищами все же решил продолжить путь. Они достигли вершины, правда, запасов еды и газа оставалось в обрез, и они поспешили вниз (на обратном пути Шаян поскользнулся и пролетел почти 60 метров по склону – его жизнь спас носильщик, ухвативший его за воротник).
Узнайте о жертвах, которые собирает Эверест.
Группа, в которой был он, его соотечественники и альпинисты из Германии, достигла базового лагеря, расположенного на высоте около 4100 метров, но не смогла продвинуться дальше из-за плохой погоды.
В один из дней со стороны маршрута, ведущего к лагерю 1, послышался шум: со склона катились камни. Все бросились искать укрытие, но Шаян, неверно оценив размеры валуна из-за расстояния, стал снимать его на камеру телефона.
Крупный булыжник раскололся надвое: одна половина через несколько секунд приземлилась на вход в палатку Шаяна, пролетела в нескольких дюймах от его лица, разнесла полевую кухню и почти врезалась в альпиниста из Швейцарии. После этого она покатилась дальше. Вторая половина прошла левее, сорвала палатку и уволокла ее на десятки метров ниже по склону, на ледник.
В один из дней со стороны маршрута, ведущего к лагерю 1, послышался шум: со склона катились камни. Все бросились искать укрытие, но Шаян, неверно оценив размеры валуна из-за расстояния, стал снимать его на камеру телефона.
Крупный булыжник раскололся надвое: одна половина через несколько секунд приземлилась на вход в палатку Шаяна, пролетела в нескольких дюймах от его лица, разнесла полевую кухню и почти врезалась в альпиниста из Швейцарии. После этого она покатилась дальше. Вторая половина прошла левее, сорвала палатку и уволокла ее на десятки метров ниже по склону, на ледник.
While I was at the Spantik Base Camp, this huge rock came straight towards the camp and I was not only lucky enough to escape from a few inches but also to film the whole incident. pic.twitter.com/ii2Ga3txFV— Shayan Anwer (@shayaananwer) August 28, 2018
К счастью, никто не пострадал. Альпинисты даже остались в лагере на ночевку – но, несмотря на выставленных дозорных, никто в лагере не сомкнул глаз.
На следующий день опытные альпинисты, оценив ситуацию, установили, что поверхность горы нестабильна, и 4000 кубометров камней выше по склону могут обвалиться в любой момент. Немецкая группа отменила свое восхождение, а Шаян с товарищами все же решил продолжить путь. Они достигли вершины, правда, запасов еды и газа оставалось в обрез, и они поспешили вниз (на обратном пути Шаян поскользнулся и пролетел почти 60 метров по склону – его жизнь спас носильщик, ухвативший его за воротник).
Узнайте о жертвах, которые собирает Эверест.