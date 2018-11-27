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  • Турист случайно пролетел на дельтаплане без страховки: видео
    Фото: Chris Gursky/Facebook
  • Турист случайно пролетел на дельтаплане без страховки: видео
    Фото: Chris Gursky/Facebook
  • Турист случайно пролетел на дельтаплане без страховки: видео
    Фото: Chris Gursky/Facebook
  • Турист случайно пролетел на дельтаплане без страховки: видео
    Фото: Chris Gursky/Facebook
Происшествия

Турист случайно пролетел на дельтаплане без страховки: видео

Семейный отдых в Швейцарии едва не обернулся трагедией для американской пары.
Анастасия Баринова
27 ноября 2018 в 18:24
Житель Флориды Крис Гурски (Chris Gursky) и его жена Гейл в октябре отправились на отдых в Швейцарию. На первый же день пара запланировала полет на дельтаплане. Он действительно оказался незабываемым, но несколько в ином ключе.

Стартовая точка находилась на 1200-метровой возвышенности. Ни Гейл, ни Крис никогда раньше не летали на дельтаплане, поэтому каждый из них должен был совершить полет вместе с инструктором. Первой полетела Гейл, и в ее случае все получилось идеально. Но инструктор Криса случайно забыл привязать его к дельтаплану страховочными ремнями – и это выяснилось уже в воздухе.

Турист изо всех сил ухватился одной рукой за перекладину дельтаплана, а второй – за пилота. Тот, в свою очередь, искал подходящее для экстренной посадки место. Гора была окружена лесом, потому поиск занял несколько минут. Крис начал терять силы, и инструктор стал его придерживать одной рукой. Это осложнило управление дельтапланом, летевшим на скорости около 75 км/ч, и он взмыл вверх. Под действием силы притяжения Крис сползал к земле и уже держался за ногу инструктора. Продлись полет еще немного, трагедии избежать бы не удалось. В результате американец отделался лишь сломанным запястьем и порванным сухожилием. Врачи сделали ему операцию, вставив в руку титановую пластину на семи винтах. Но мужчина рассказывает о происшествии с юмором («Не заняться ли завтра бейсджампингом?») и отдает должное навыкам пилота – хоть тот и совершил ошибку на стадии подготовки, сам полет был осуществлен мастерски.

Гурски также не планирует отказаться от мечты полетать на дельтаплане – первым опытом насладиться не вышло, но второй шанс, по его мнению, можно дать Норвегии.

Посмотрите, как канадец пролетел 276 метров над водой на ховерборде.

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