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Мощный песчаный шторм накрыл Австралию: видео
Небо на юго-востоке Австралии окрасилось в темно-оранжевый цвет.
Анастасия Баринова
22 ноября 2018 в 16:33
21 и 22 ноября по австралийскому штату Новый Южный Уэльс прокатилась песчаная буря длиной более 500 километров. Густой оранжевый смог на несколько часов повис над множеством городов и деревень. В Сиднее, столице штата, было объявлено штормовое предупреждение. Многие авиарейсы были отменены или задержаны. Пожилым людям, детям и тем, кто страдает от респираторных заболеваний, медики не рекомендовали выходить на улицу: качество воздуха в эти дни сильно ухудшилось. Уже в первые часы бури в больницы обратилось множество людей, и их число может вырасти после того, как она закончится. Метеорологи говорят, что для Сиднея и всего юго-восточного побережья это аномальное событие: регион находится далеко от пустынных частей страны, где формируются пыльные бури. Однако на этот раз сильнейший ветер поднял тонны песка из западной части штата, перенеся его в восточную. Причиной катаклизма стала сильнейшая засуха. Август текущего года стал самым засушливым месяцем за более чем 100 лет, многие регионы столкнулись с нехваткой воды, а у фермеров погибли посевы. В последний раз столь же мощная песчаная буря – 620 километров в ширину и 1000 километров в длину – бушевала в районе Сиднея в 2009 году. Посмотрите на пыльную бурю в Иране.