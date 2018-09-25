  • 49 дней на плоту в открытом море: история чудесного спасения подростка
    Фото: Indonesian Consulate General Osaka
  • 49 дней на плоту в открытом море: история чудесного спасения подростка
    Фото: Indonesian Consulate General Osaka
  • 49 дней на плоту в открытом море: история чудесного спасения подростка
    Фото: Indonesian Consulate General Osaka
Происшествия

49 дней на плоту в открытом море: история чудесного спасения подростка

18-летний рыбак полтора месяца дрейфовал по морю. Его подобрали почти в двух тысячах километров от дома!
Анастасия Баринова
25 сентября 2018 в 16:07
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В Индонезии нередко ловят рыбу с плавучего домика — рупонга (rompong). Маленькую хижину на деревянном плоту ставят на якорь в сотне километрах от побережья, а на борту остается один человек, который ловит сетями рыбу (днём — на приманку, ночью — на свет фонарей). Время от времени к нему приплывают лодки, забирающие улов и пополняющие запасы еды, воды, газа для готовки и топлива для генератора.

18-летний житель провинции Северный Сулавеси Алди Новел Адиланг (Aldi Novel Adilang) занимался рыбной ловлей на рупонге с 16 лет. Этим летом продолжалась его шестимесячная вахта: он снова рыбачил в 125 км от побережья. 14 июля в море поднялся сильный ветер, плот сорвало с якоря и унесло далеко в море. Следующие полтора месяца Адилангу пришлось провести в одиночестве.

10 раз мимо проходили крупные суда, не замечая его. Запасов еды у него оставалось только на несколько дней, а затем он принялся есть выловленную рыбу. После того, как на борту закончилось топливо, он начал отламывать от плота небольшие фрагменты и жечь их. Экономя пресную воду, он делал только по три глотка в день — а когда она закончилась, он стал утолять жажду, опуская одежду в воду и отжимая её, чтобы хоть немного снизить концентрацию соли. Оставаясь один полтора месяца, юноша нередко плакал.

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