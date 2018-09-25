49 дней на плоту в открытом море: история чудесного спасения подростка
В Индонезии нередко ловят рыбу с плавучего домика — рупонга (rompong). Маленькую хижину на деревянном плоту ставят на якорь в сотне километрах от побережья, а на борту остается один человек, который ловит сетями рыбу (днём — на приманку, ночью — на свет фонарей). Время от времени к нему приплывают лодки, забирающие улов и пополняющие запасы еды, воды, газа для готовки и топлива для генератора.
18-летний житель провинции Северный Сулавеси Алди Новел Адиланг (Aldi Novel Adilang) занимался рыбной ловлей на рупонге с 16 лет. Этим летом продолжалась его шестимесячная вахта: он снова рыбачил в 125 км от побережья. 14 июля в море поднялся сильный ветер, плот сорвало с якоря и унесло далеко в море. Следующие полтора месяца Адилангу пришлось провести в одиночестве.
10 раз мимо проходили крупные суда, не замечая его. Запасов еды у него оставалось только на несколько дней, а затем он принялся есть выловленную рыбу. После того, как на борту закончилось топливо, он начал отламывать от плота небольшие фрагменты и жечь их. Экономя пресную воду, он делал только по три глотка в день — а когда она закончилась, он стал утолять жажду, опуская одежду в воду и отжимая её, чтобы хоть немного снизить концентрацию соли. Оставаясь один полтора месяца, юноша нередко плакал.
Наконец, на 49-й день скитаний, ему улыбнулась удача. 31 августа в водах Гуама (почти в 2000 км от Индонезии!) его сигнал бедствия поймали по рации на сухогрузе Arpeggio — и рыбака взяли на борт.
Огромному кораблю было трудно подойти вплотную к плоту, так что Алди пришлось вплавь добраться до веревочной лестницы, которую ему кинули с борта «Арпеджио».
На сухогрузе Али накормили и дали новую одежду, а повар подстриг его. Алди отвезли в Японию, откуда он был отправлен самолётом на родину. 30 сентября ему исполнится 19 лет — и, как говорит его мать, семье «будет, что отпраздновать»!
Теперь он больше не хочет работать рыбаком на рупонге, однако только у его бывшей компании — 50 таких вакансий, где в тяжелейших условиях люди работают за $130 в месяц.
Узнайте о китайце, который провел на плоту 133 дня.