Сотне пассажиров стало плохо на рейсе Дубай — Нью-Йорк
С чего все началось
В 9:10 по местному времени (16:10 мск — Nat-geo.ru) в нью-йоркском аэропорту JFK совершил посадку самолет авиакомпании Emirates, следовавший из Дубая, ОАЭ. Как сообщает NBC NY, примерно у 100 пассажиров наблюдаются симптомы лихорадки, включая тошноту, кашель и повышенную температуру. Всего на борту находилось 500 пассажиров. Самолет поставили на карантин, окружив машинами полиции и скорой помощи.
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18:49: 432 пассажира отпущены домой. Еще 8 человек остаются в аэропорту под присмотром врачей.
Эрик Филлипс: 10 человек отправлены в больницу «Ямайка». 40 человек отпущены домой. Ряд пассажиров находится под наблюдением медиков и, возможно, будут отправлены в больницу.
По словам Эрика Филлипса, пресс-атташе мэрии Нью-Йорка, в самолете находились несколько пассажиров, следовавших транзитом из Мекки, Саудовская Аравия, где в настоящее время наблюдается эпидемия гриппа.
18:03: пассажирам, следовавшим на автобусе, разрешили поехать домой. Об остальных пока информации нет.
17:53:
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Folks at passport control debating whether we should be allowed off the bus. Ten minutes so far pic.twitter.com/4AsammlJe5
— Larry Coben (@LarryCoben) September 5, 2018
"На паспортном контроле обсуждают, можно ли выпускать нас из автобуса (следующего от трапа ко входу в аэропорт — Nat-geo.ru). Прошло уже 10 минут».
17:40: у пассажиров начали измерять температуру. Некоторых выпускают из самолета.
17:19: всех пассажиров попросили заполнить формы от Центра по контролю и профилактике заболеваний.
All we have been told is that some passengers have fallen ill and we should remain in our seats
— Larry Coben (@LarryCoben) September 5, 2018
«Все, что нам говорят, — это то, что некоторым пассажирам стало плохо, а нам следует оставаться на своих местах».
Фото сделано одним из пассажиров из салона самолета.