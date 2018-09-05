Происшествия

Сотне пассажиров стало плохо на рейсе Дубай — Нью-Йорк

У людей наблюдаются симптомы лихорадки.
National Geographic Россия
5 сентября 2018 в 17:14
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  • Сотне пассажиров стало плохо на рейсе Дубай — Нью-Йорк
    Фото: Pixabay

С чего все началось

В 9:10 по местному времени (16:10 мск — Nat-geo.ru) в нью-йоркском аэропорту JFK совершил посадку самолет авиакомпании Emirates, следовавший из Дубая, ОАЭ. Как сообщает NBC NY, примерно у 100 пассажиров наблюдаются симптомы лихорадки, включая тошноту, кашель и повышенную температуру. Всего на борту находилось 500 пассажиров. Самолет поставили на карантин, окружив машинами полиции и скорой помощи.

***

18:49: 432 пассажира отпущены домой. Еще 8 человек остаются в аэропорту под присмотром врачей.

Эрик Филлипс: 10 человек отправлены в больницу «Ямайка». 40 человек отпущены домой. Ряд пассажиров находится под наблюдением медиков и, возможно, будут отправлены в больницу.

По словам Эрика Филлипса, пресс-атташе мэрии Нью-Йорка, в самолете находились несколько пассажиров, следовавших транзитом из Мекки, Саудовская Аравия, где в настоящее время наблюдается эпидемия гриппа.

18:03: пассажирам, следовавшим на автобусе, разрешили поехать домой. Об остальных пока информации нет.

17:53:

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