Туристы попытались вывезти с пляжа Сардинии 30 кг камней
Инцидент произошел в порту города Ольбия, что в итальянском регионе Сардиния. Двух туристов из Рима задержали при попытке вывезти в машине 30 кг камней, упакованных в пластиковые пакеты. Как сообщает агентство ANSA, камни были собраны на пляжах и морском дне.
В Италии в целом и на Сардинии в частности действует система штрафов за вывоз природных материалов с их изначального местонахождения. Итальянские власти вместе с волонтерами из группы Sardegna Rubata e Depredata («Сардиния разграблена и опустошена») устанавливают предупреждающие знаки, в том числе в аэропортах. Однако туристы нередко игнорируют запрет, забывают о нем или попросту не знают, не замечая предупреждающие знаки.
Явление стало настолько массовым, что только в аэропорту Кальяри на острове Сардиния из чемоданов ежегодно изымается около пяти тонн песка.