  • Живописные бухты Ольбии
    Живописные бухты Ольбии
    Живописные бухты Ольбии Фото: Pixabay
  • Туристы попытались вывезти с пляжа Сардинии 30 кг камней
    С пляжами с белым песком в Ольбии тоже все в порядке. Фото: Pixabay
Происшествия

Туристы попытались вывезти с пляжа Сардинии 30 кг камней

Любителей природных сувениров ждет серьезный штраф.
National Geographic Россия
3 сентября 2018 в 15:56
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Инцидент произошел в порту города Ольбия, что в итальянском регионе Сардиния. Двух туристов из Рима задержали при попытке вывезти в машине 30 кг камней, упакованных в пластиковые пакеты. Как сообщает агентство ANSA, камни были собраны на пляжах и морском дне.

В Италии в целом и на Сардинии в частности действует система штрафов за вывоз природных материалов с их изначального местонахождения. Итальянские власти вместе с волонтерами из группы Sardegna Rubata e Depredata («Сардиния разграблена и опустошена») устанавливают предупреждающие знаки, в том числе в аэропортах. Однако туристы нередко игнорируют запрет, забывают о нем или попросту не знают, не замечая предупреждающие знаки.

Явление стало настолько массовым, что только в аэропорту Кальяри на острове Сардиния из чемоданов ежегодно изымается около пяти тонн песка.

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