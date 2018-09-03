Происшествия

Пожар уничтожил старейший музей Бразилии

Пожар начался воскресным вечером, когда музей был уже закрыт. Никто не пострадал, но бесценная обширная коллекция предметов науки и искусства, собранная в музее, уничтожена почти полностью.
Анастасия Крутикова
3 сентября 2018 в 17:10
  • Пожар уничтожил старейший музей Бразилии
    Фото: Guardian News / Youtube.com

Национальный музей Бразилии был основан в 1818 году, и являлся не только старейшим научным учреждением в Бразилии, но также одним из крупнейших музеев естественной истории на обоих американских континентах.

«Две сотни лет работы, научных изысканий и знания утеряно» — заявил президент Бразилии Мишел Темер, назвав произошедшее «невосполнимой потерей» для страны.

Коллекция музея состояла более чем из 20 миллионов артефактов, и пока нельзя понять, какая часть этих бесценных артефактов утеряна безвозвратно. Среди сокровищ Национального Музея Бразилии — саркофаг египетской жрицы и поэтессы, ни разу не вскрытый и хранящий в своих недрах её мумию. Саркофаг датируется 750 годом до н. э. Также в музее хранилась крупнейшая коллекция предметов, созданных коренными народами Северной и Южной Америки, созданных задолго до того, как европейцы ступили на южноамериканский континент. Это бесценные образцы керамики, археологические артефакты, древние окаменелости, фрески и многое другое.

Музей, который был связан с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро, содержал в себе огромную научную библиотеку. Она насчитывала более полумиллиона томов, в том числе более двух тысяч редких работ, имеющих особую ценность.

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