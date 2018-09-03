Пожар уничтожил старейший музей Бразилии
Национальный музей Бразилии был основан в 1818 году, и являлся не только старейшим научным учреждением в Бразилии, но также одним из крупнейших музеев естественной истории на обоих американских континентах.
«Две сотни лет работы, научных изысканий и знания утеряно» — заявил президент Бразилии Мишел Темер, назвав произошедшее «невосполнимой потерей» для страны.
VIDEO: President Michel Temer calls the fire at Rio de Janeiro’s National Museum 'a tragic day for Brazil' with 'two hundred years of work and research and knowledge' lost pic.twitter.com/rG3BhJUbjy
— AFP news agency (@AFP) September 3, 2018
Коллекция музея состояла более чем из 20 миллионов артефактов, и пока нельзя понять, какая часть этих бесценных артефактов утеряна безвозвратно. Среди сокровищ Национального Музея Бразилии — саркофаг египетской жрицы и поэтессы, ни разу не вскрытый и хранящий в своих недрах её мумию. Саркофаг датируется 750 годом до н. э. Также в музее хранилась крупнейшая коллекция предметов, созданных коренными народами Северной и Южной Америки, созданных задолго до того, как европейцы ступили на южноамериканский континент. Это бесценные образцы керамики, археологические артефакты, древние окаменелости, фрески и многое другое.
Музей, который был связан с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро, содержал в себе огромную научную библиотеку. Она насчитывала более полумиллиона томов, в том числе более двух тысяч редких работ, имеющих особую ценность.
Величественное здание музея, уничтоженное огнем, является бывшим императорским дворцом Сан-Кристован, принявшим под свою крышу музей в 1892 году.
СМИ сообщили о пожаре вечером 2 сентября. В тушении пожара, указывает Associated Press, участвовали 80 пожарных, которые смогли взять распространение огня под контроль ближе к полуночи, хотя два ближайший пожарных гидранта сперва не работали, и спасателям приходилось брать воду из близлежащего озера. В публикациях уточняется, что никто не пострадал, все сотрудники музея успели вовремя эвакуироваться и даже спасти от огня некоторые ценные экспонаты.
I still cannot believe that the Museu National burned down to ashes… It’s a huge loss for humanity. The MN had one of the main scientific collections of the Americas, comparable to the Field Museum, the Smithsonian Museum and the Museo Nacional de Antropología in Mexico. pic.twitter.com/1fxfnogGKG
— Joao Velloso (@VellosoJGV) September 3, 2018
Однако даже учитывая спасенные артефакты, тот колоссальный объем знаний, который хранил в себе Национальный музей Бразилии, оказался сегодня потерян для науки и культуры.