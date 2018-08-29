  • Фонтан Треви
    Фонтан Треви
    Фото: Pixabay
  • Российский турист оштрафован за купание в фонтане Треви
    Фото: Pixabay
  • Элемент фонтана Треви
    Элемент фонтана Треви
    Фото: Pixabay
Происшествия

Российский турист оштрафован за купание в фонтане Треви

Водные процедуры обошлись мужчине в 450 евро.
Интерфакс
29 августа 2018 в 14:58
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Российский турист получил штраф в 450 евро за купание в фонтане Треви, одной из самых популярных достопримечательностей Рима. Об этом говорится в сообщении городского полицейского департамента. Имя туриста не называется, но известно, что ему «около 40 лет».

Аналогичные штрафы за то же самое нарушение также выписаны двум американцам, а ранее, 13 августа, паре из Канады.

Главный же скандал лета вокруг фонтана Треви развернулся после того, как 19 августа в него залезли британские туристы и начали позировать обнаженными. Полиция Рима заявила, что подобное поведение оскорбительно; свое возмущение также выразил в Твиттере вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини. Нарушителей найти не удалось.

Треви, строительство которого было завершено в 1762 году, — крупнейший фонтан Рима. Он примыкает к фасаду дворца Поли, образуя с ним общий архитектурный ансамбль.

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