Российский турист оштрафован за купание в фонтане Треви
Российский турист получил штраф в 450 евро за купание в фонтане Треви, одной из самых популярных достопримечательностей Рима. Об этом говорится в сообщении городского полицейского департамента. Имя туриста не называется, но известно, что ему «около 40 лет».
Аналогичные штрафы за то же самое нарушение также выписаны двум американцам, а ранее, 13 августа, паре из Канады.
Главный же скандал лета вокруг фонтана Треви развернулся после того, как 19 августа в него залезли британские туристы и начали позировать обнаженными. Полиция Рима заявила, что подобное поведение оскорбительно; свое возмущение также выразил в Твиттере вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини. Нарушителей найти не удалось.
Треви, строительство которого было завершено в 1762 году, — крупнейший фонтан Рима. Он примыкает к фасаду дворца Поли, образуя с ним общий архитектурный ансамбль.