Более 300 гостей эвакуированы из египетского отеля после загадочной гибели двух туристов
24 августа британский туроператор Thomas Cook эвакуировал всех своих клиентов из 5-звездочного отеля Steigenberger Aqua Magic в Хургаде. Этот шаг продиктован соображениями безопасности: 20 августа в одном из номеров отеля умер гражданин Великобритании, 69-летний Джон Купер. Чуть позже его 63-летняя жена Сьюзан скончалась в местной больнице.
По предварительным данным, мужчина мог умереть от отравления, а женщина — от сердечного приступа. В настоящее время идет расследование.
Вместе с погибшими в отеле отдыхала их дочь. В интервью Sky News она так описала случившееся: «Я вошла в их комнату утром (в понедельник, 20 августа — Nat-geo.ru), и они оба чувствовали себя очень плохо. В номере появились врачи, но спасти отца не смогли — он умер у меня на глазах. Я поехала на скорой в больницу вместе с мамой, но там умерла и она».
Спустя три дня после трагедии руководство Thomas Cook решило эвакуировать из отеля всех своих клиентов. В компании назвали это «мерой предосторожности, связанной с тем, что появилась информация о возросшем числе заболеваний постояльцев отеля». По неподтвержденным данным, причиной гибели туристов мог стать монооксид углерода — токсичный газ без цвета и запаха, попавший в номер через вентиляционную систему. В Thomas Cook говорят, что в курсе этих слухов, но доказательств у них пока нет.
«Мы понимаем, что это разочарует многих туристов, но считаем свое решение правильным», — цитирует The Independent заявление Thomas Cook, уточняя, что эвакуация всех клиентов из отеля — крайне необычное решение для туроператора.
Туристы, чей отдых заканчивается, в пятницу отправятся в Великобританию. Тем, чей отдых должен продолжиться, предложат вернуться домой раньше или разместиться в другом отеле без доплат. Для вывоза туристов Thomas Cook направит в Хургаду самолеты с большей вместимостью.
По данным The Independent, эксперты Thomas Cook проводили последний аудит отеля Steigenberger Aqua Magic в июле 2018 года, он получил оценку 96 баллов из 100.