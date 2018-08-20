  • Обитатели и гости Курильского озера
    Обитатели и гости Курильского озера
    Фото: Андрей Грачев
  • Сотрудник Кроноцкого заповедника погиб в схватке с медведем на Курильском озере
    Фото: Игорь Иванко
  • Сотрудник Кроноцкого заповедника погиб в схватке с медведем на Курильском озере
    Фото: Игорь Иванко
  • Сотрудник Кроноцкого заповедника погиб в схватке с медведем на Курильском озере
    Фото: Денис Будьков
  • Сотрудник Кроноцкого заповедника погиб в схватке с медведем на Курильском озере
    Фото: Денис Будьков
  • Сотрудник Кроноцкого заповедника погиб в схватке с медведем на Курильском озере
    Фото: Никишина Елена Александровна
Происшествия

Сотрудник Кроноцкого заповедника погиб в схватке с медведем на Курильском озере

Мужчина пренебрег правилами безопасности, желая помочь туристу.
Интерфакс
20 августа 2018 в 13:44
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По словам пресс-секретаря Кроноцкого заповедника Марии Воронцовой, трагедия произошла 18 августа. Погибший сотрудник шел в составе группы туристов к месту, где ведется учет заходящей на нерест нерки. Эта локация очень популярна среди фотографов, получающих возможность снимать из-за заграждения резвящихся и ловящих рыбу медведей.

По предварительной информации, в какой-то момент один из участников группы уронил в воду рюкзак. Сотрудник заповедника, не поставив в известность руководство, отправился на поиски и пропал.

«Обнаружив, что он перестал выходить на связь, группа сотрудников службы охраны заповедника отправилась на поиски. В воскресенье они нашли тело мужчины, объеденное медведем», — цитирует Воронцову «Интерфакс». Пресс-секретарь подчеркивает, что мужчина пренебрег правилами безопасности, выйдя в район, где нет туристических троп.

«Парень вышел в кормовой район медведей, где хищники прикапывают свою добычу и охраняют ее. Он погиб в стычке со зверем», — сказала представитель администрации заповедника.

О погибшем известно, что он 1995 года рождения, выпускник Иркутского аграрного университета. Имя мужчины не уточняется.

По факту трагедии в Кроноцком заповеднике идет служебное расследование. Обстоятельства случившегося выясняет и Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

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