Вид с высоты на огненный торнадо
В середине июля в Калифорнии появились три крайне мощных очага пламени, которые со временем переросли в отдельные пожарами: «Комплекс Мендосино» (Mendocino Complex Fire), «Святой» (Holy Fire) и «Карр» (Carr fire). В первом случае причина возникновения пожара не установлена, за второй пожар оказался ответственным поджигатель, а «Карр» возник после возгорания спущенной шины: 23 июля искра от трения покрышки и асфальта в районе Carr Powerhouse Road превратилась в смертельное пламя, которое бушует до сих пор.
К настоящему времени выжжено более 87 тысяч гектаров леса, уничтожено не менее 1500 строений. Известно о гибели 8 человек, в том числе трех пожарных. При этом огонь вряд ли будет потушен до конца месяца: пока людям удается лишь сдерживать его дальнейшее распространение, но на охваченной территории пожар продолжает полыхать. Видео, снятое с высоты, показывает, как ветер поднимает пламя в воздух, превращая его в огненный торнадо.