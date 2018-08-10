В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века
10 августа в 9:33 диспетчерам поступило сообщение о возгорании Успенской церкви в Кондопоге — уникального памятника обонежской деревянной архитектуры. Пожару была присвоена категория 1-БИС: на месте достаточно работы четырех отделений. Однако к моменту прибытия специалистов здание горело уже изнутри, огнем было охвачено 60 кв. метров. Несмотря на усилия сотрудников МЧС, здание сгорело полностью. К 11:50 от него остались лишь деревянные завалы, и пожарные приступили к их разбору.
Первое упоминание об Успенской церкви на берегу Кондопожской губы Онежского озера относится к 1563 году, но этот храм, как и следующий, сгорели в пожарах времен войн со шведами. Третья Успенская церковь была разобрана из-за своей ветхости, а нынешний, уже четвертый, храм высотой 42 метра был возведен в 1774 году. Церковь была одним из самых поздних и совершенных памятников деревянного зодчества Обонежья, безупречным как по своим пропорциям, так и по расположению на далеко вдающемся в озеро мысу. Сложная и превосходно выверенная конструкция, это была самая высокая историческая деревянная церковь на Русском Севере. На редкость высокий сруб, который расширялся кверху, был украшен богатым резным декором и венчался островерхим шатром. Характерной деталью было и широкое крыльцо-гульбище, подвешенное на балках с южной стороны, а главной ценностью в интерьерах — иконостас 18 века и аутентичное перекрытие-небо.
В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии рассматривают несколько версий возникновения пожара, среди которых — неосторожное обращение с огнем со стороны туристов. Со своей стороны власти Карелии не исключают восстановление памятника: поскольку на ближайшие годы его реставрация стояла в планах, были подготовлены все необходимые архивные данные и чертежи.