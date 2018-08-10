  • В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века
    Фото: Борис Босарев
  • В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века
    Фото: Andrew Krizhanovsky/Wikipedia
  • В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века
    Фото: Happykg/Wikipedia
  • В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века
    Фото: Andrew Krizhanovsky/Wikipedia
  • В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века
    Фото: ГУ МЧС Республики Карелия
Происшествия

В Карелии сгорела деревянная церковь XVIII века

В карельском городе Кондопога сгорела Церковь Успения Пресвятой Богородицы — памятник деревянной архитектуры XVIII века.
Анастасия Баринова
10 августа 2018 в 16:38

10 августа в 9:33 диспетчерам поступило сообщение о возгорании Успенской церкви в Кондопоге — уникального памятника обонежской деревянной архитектуры. Пожару была присвоена категория 1-БИС: на месте достаточно работы четырех отделений. Однако к моменту прибытия специалистов здание горело уже изнутри, огнем было охвачено 60 кв. метров. Несмотря на усилия сотрудников МЧС, здание сгорело полностью. К 11:50 от него остались лишь деревянные завалы, и пожарные приступили к их разбору.

Первое упоминание об Успенской церкви на берегу Кондопожской губы Онежского озера относится к 1563 году, но этот храм, как и следующий, сгорели в пожарах времен войн со шведами. Третья Успенская церковь была разобрана из-за своей ветхости, а нынешний, уже четвертый, храм высотой 42 метра был возведен в 1774 году. Церковь была одним из самых поздних и совершенных памятников деревянного зодчества Обонежья, безупречным как по своим пропорциям, так и по расположению на далеко вдающемся в озеро мысу. Сложная и превосходно выверенная конструкция, это была самая высокая историческая деревянная церковь на Русском Севере. На редкость высокий сруб, который расширялся кверху, был украшен богатым резным декором и венчался островерхим шатром. Характерной деталью было и широкое крыльцо-гульбище, подвешенное на балках с южной стороны, а главной ценностью в интерьерах — иконостас 18 века и аутентичное перекрытие-небо.


В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии рассматривают несколько версий возникновения пожара, среди которых — неосторожное обращение с огнем со стороны туристов. Со своей стороны власти Карелии не исключают восстановление памятника: поскольку на ближайшие годы его реставрация стояла в планах, были подготовлены все необходимые архивные данные и чертежи.

Тоже интересно

В Китае сгорела высочайшая деревянная пагода Азии: видео

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Российские и немецкие физики открыли тайну пирамиды Хеопса
Российские и немецкие физики открыли тайну пирамиды Хеопса
Тоже интересно
Вандалы разрушили след динозавра возрастом 115 млн лет
Вандалы разрушили след динозавра возрастом 115 млн лет
Главные аксессуары этого лета
Главные аксессуары этого лета