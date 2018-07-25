Страшные пожары в Греции: что известно спустя 2 дня после первых возгораний
Сильный пожар начался ранним утром 23 июля в курортном местечке Мати, расположенном в 30 км к востоку от Афин. Ветер с порывами до 100 км/ч распространил пламя на прибрежные поселения между столицей и Коринфом.
Причина возникновения пожара неизвестна; в качестве возможных виновников специалисты называют поджигателей, которые с помощью огня скрывают следы своих взломов пустующих домов. Температура воздуха выше +40 °C в сочетании с сильным ветром стали факторами, осложняющими его тушение. Всего за несколько часов деревня сгорела практически полностью вместе с людьми, оказавшимися в огненной ловушке: на следующий день спасатели нашли тела 26 взрослых и детей на вершине скалы. Они погибли, обнявшись, когда поняли, что все пути отрезаны. Людям, которые успели добежать до моря, повезло больше: с пляжа было эвакуировано 700 человек, сотни обратились в больницы с ожогами дыхательных путей. Десятки людей, в том числе зарубежные туристы, считаются пропавшими без вести, число погибших на настоящий момент достигло 77 человек. При этом специалисты не исключают, что по факту общая цифра будет трехзначной: еще не все пострадавшие дома осмотрены. В регионе Аттика, куда входит и столица страны, введен режим чрезвычайного положения и объявлен трехдневный траур. Выжившие критикуют действия властей: по их словам, в первые и самые важные часы сил было брошено недостаточно, а у пожарных даже не было запасов воды. Позже на помощь греческим огнеборцам пришли зарубежные коллеги, и ситуацию удалось переломить. К настоящему времени основной объем пламени потушен: отдельные очаги зафиксированы в центральной и северной частях Греции, а также на Крите.
Пожар признан одним из самых крупных за всю историю страны: предыдущая трагедия такого масштаба произошла в 2007 году, когда огонь на полуострове Пелопоннес унес десятки жизней.