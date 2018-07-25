  • Страшные пожары в Греции: что известно спустя 2 дня после первых возгораний
    Фото: beesafe.me/Instagram
  • Страшные пожары в Греции: что известно спустя 2 дня после первых возгораний
    Фото: mariufrancisco/Instagram
  • Страшные пожары в Греции: что известно спустя 2 дня после первых возгораний
    Фото: blublu21.21/Instagram
  • Страшные пожары в Греции: что известно спустя 2 дня после первых возгораний
    Фото: trip2greece/Instagram
  • Страшные пожары в Греции: что известно спустя 2 дня после первых возгораний
    Фото: atlas.news/Instagram
Происшествия

Страшные пожары в Греции: что известно спустя 2 дня после первых возгораний

В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам разрушительного пожара. Не менее 77 человек погибли и десятки числятся пропавшими без вести.
Анастасия Баринова
25 июля 2018 в 12:54
3784

Сильный пожар начался ранним утром 23 июля в курортном местечке Мати, расположенном в 30 км к востоку от Афин. Ветер с порывами до 100 км/ч распространил пламя на прибрежные поселения между столицей и Коринфом.

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