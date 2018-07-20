56 животных погибли от удара молнии в Киргизии
В Киргизии молнии нередко уносят жизни людей и животных. В ноябре прошлого года у села Бирлик Тюпского района молния ударила в подростка. Сам мальчик, а также лошадь, на которой он ехал, и бежавший рядом пес, погибли. В общей сложности за 2017 год в Киргизии произошло семь попаданий молний в людей, пять из них закончились смертью человека. Печальный урожай продолжает собирать и 2018 год, но пока, к счастью, гибели людей не происходило.
По данным МЧС Киргизии, вечером 17 июля на пастбище Суран в Иссык-Кульской области молния попала в загон с домашней скотиной. Животных сюда привели после того, как началась гроза. Находившийся рядом пастух ранений не получил. Проведя расследование, сотрудники МЧС и представители местной администрации зафиксировали гибель 44 овец и 12 коз. Животных похоронили в 6 км от села Кутургу.
Ранее, 15 июня, в сельском округе Тала-Булак Кочкорского района от удара молнии погибли 32 овцы и ягненка. А в марте на северо-западе Киргизии жертвами стихии стали 15 овец. Узнайте, куда чаще всего бьют молнии.