В Исландии убит редкий кит: что известно на данный момент
Туша кита была доставлена в Хваль-фьорд (в 25 км к северу от Рейкъявика) поздним вечером 7 июля. Сообщили об этом дежурившие там активисты из Hard to Port — немецкой организации, которая следит за китобойным промыслом в Исландии.
«Вначале я подумал: это, должно быть, очень большой самец-финвал. Но когда его вытянули из воды, он выглядел иначе: цвет другой, и не было обычных признаков финвала», — так основатель Hard to Port Арне Фойерхан описал событие для The Dodo. В посте на Facebook активисты сообщают, что животное привлекло пристальное внимание работников бойни и управляющего компанией — Кристяна Лофтссона.
Биологи, которым показывали снимки с места событий, узнают в животном синего кита; в частности, так считает доктор Филип Клэпхэм из Национального управления океанических и атмосферных исследований (комментарий на BBC). «Загнутый спинной плавник, заострённые грудные, размер животного», а также губа не белого цвета и крапинки на боках — на эти признаки опирается профессор биологии Адам А.Пака (комментарий на CNN). Авторы поста от Hard to Port также указывают на черный китовый ус, голубоватый окрас спины и тёмный — живота.
Внести полную ясность может только ДНК-тест; образцы тканей уже направлены в лаборатории, но результаты анализа едва ли будут готовы в ближайшие месяцы.
Исландские законы запрещают добычу синих китов, но компания Hvalur hf, чей корабль загарпунил кита, считает животного либо гибридом синего и финвала, либо просто финвалом (который разрешён к добыче в Исландии, но так же уязвим, как и синий). Надо сказать, что и гибриды тоже редки в водах Исландии. Одного, по словам Арне Фойерхана, иногда встречают местные вейл-вотчеры во время туров у северного побережья, ещё четыре или пять других были в разное время добыты местными китобоями.
Hvalur hf — единственная компания на острове, которая добывает и экспортирует мясо финвалов (другие охотятся на малых полосатиков, чьё мясо предназначено главным образом для туристов). Несмотря на международный мораторий, запретивший добычу китов еще в 1986, исландские власти выдали Hvalur hf квоту на 238 особей — и это только на 2018 год. The Dodo сообщает, что с 2008 года Hvalur hf поставило в Японию больше 8000 тонн китового мяса и жира.