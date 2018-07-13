  • В Исландии убит редкий кит: что известно на данный момент
    Фото: HARD TO PORT
  • В Исландии убит редкий кит: что известно на данный момент
    Фото: SEA SHEPHERD
Происшествия

В Исландии убит редкий кит: что известно на данный момент

Исландских китобоев обвиняют в убийстве синего кита, охота на которых строго запрещена.
13 июля 2018 в 21:16
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Туша кита была доставлена в Хваль-фьорд (в 25 км к северу от Рейкъявика) поздним вечером 7 июля. Сообщили об этом дежурившие там активисты из Hard to Port — немецкой организации, которая следит за китобойным промыслом в Исландии.

  • В Исландии убит редкий кит: что известно на данный момент
    Фото: HARD TO PORT

«Вначале я подумал: это, должно быть, очень большой самец-финвал. Но когда его вытянули из воды, он выглядел иначе: цвет другой, и не было обычных признаков финвала», — так основатель Hard to Port Арне Фойерхан описал событие для The Dodo. В посте на Facebook активисты сообщают, что животное привлекло пристальное внимание работников бойни и управляющего компанией — Кристяна Лофтссона.

Биологи, которым показывали снимки с места событий, узнают в животном синего кита; в частности, так считает доктор Филип Клэпхэм из Национального управления океанических и атмосферных исследований (комментарий на BBC). «Загнутый спинной плавник, заострённые грудные, размер животного», а также губа не белого цвета и крапинки на боках — на эти признаки опирается профессор биологии Адам А.Пака (комментарий на CNN). Авторы поста от Hard to Port также указывают на черный китовый ус, голубоватый окрас спины и тёмный — живота.

Внести полную ясность может только ДНК-тест; образцы тканей уже направлены в лаборатории, но результаты анализа едва ли будут готовы в ближайшие месяцы.

  • В Исландии убит редкий кит: что известно на данный момент
    Фото: HARD TO PORT

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