  • В Таиланде спасены дети, пропавшие в затопленной пещере
    Фото: folhape/Instagram
  • В Таиланде спасены дети, пропавшие в затопленной пещере
    Фото: noigettawa/Instagram
  • В Таиланде спасены дети, пропавшие в затопленной пещере
    Фото: lamovidaenvzla/Instagram
Происшествия

В Таиланде спасены дети, пропавшие в затопленной пещере

Спасатели в Таиланде вывели из затопленной пещеры Кхао Луанг всех подростков и их тренера. Они находились там с 23 июня.
Анастасия Баринова
10 июля 2018 в 15:29
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12 подростков из футбольной команды и их тренер пошли в пещеру на экскурсию, но оказались отрезанными от выхода из-за наводнения. Они были найдены спустя десять дней, но рельеф местности и проливные дожди не позволяли вывести их на поверхность. Пытаясь помочь пострадавшим, погиб бывший военнослужащий ВМС Таиланда старшина Саман Гунан: он доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути. Гунана вытащил наружу его напарник, однако вернуть его к жизни не удалось.

Масштабная операция по спасению подростков и тренера началась 8 июля. Помощь тайским специалистам оказывали аквалангисты и спелеологи из множества стран мира.



В первый день на поверхность удалось поднять четверых детей, 9 июля — еще трех подростков. Детей вызволяли по одному: многие проходы очень узкие.


10 июля были спасены оставшиеся шесть человек. По предварительной оценке медиков, у некоторых детей началась легочная инфекция, у кого-то была зафиксирована низкая температура тела или слабый пульс, но в целом их здоровье опасений не вызывает.


Все подростки пока остаются под наблюдением врачей, и видеться с родными могут только через стеклянную перегородку. Даже после выписки им будет рекомендовано некоторое время держаться от остальных на расстоянии не менее двух метров: их иммунитет пока слишком слаб. Кроме того, проведя в темноте более двух недель, детям придется адаптироваться к свету с помощью солнцезащитных очков.

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