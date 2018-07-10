В Таиланде спасены дети, пропавшие в затопленной пещере
12 подростков из футбольной команды и их тренер пошли в пещеру на экскурсию, но оказались отрезанными от выхода из-за наводнения. Они были найдены спустя десять дней, но рельеф местности и проливные дожди не позволяли вывести их на поверхность. Пытаясь помочь пострадавшим, погиб бывший военнослужащий ВМС Таиланда старшина Саман Гунан: он доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути. Гунана вытащил наружу его напарник, однако вернуть его к жизни не удалось.
Масштабная операция по спасению подростков и тренера началась 8 июля. Помощь тайским специалистам оказывали аквалангисты и спелеологи из множества стран мира.
В первый день на поверхность удалось поднять четверых детей, 9 июля — еще трех подростков. Детей вызволяли по одному: многие проходы очень узкие.
10 июля были спасены оставшиеся шесть человек. По предварительной оценке медиков, у некоторых детей началась легочная инфекция, у кого-то была зафиксирована низкая температура тела или слабый пульс, но в целом их здоровье опасений не вызывает.
Все подростки пока остаются под наблюдением врачей, и видеться с родными могут только через стеклянную перегородку. Даже после выписки им будет рекомендовано некоторое время держаться от остальных на расстоянии не менее двух метров: их иммунитет пока слишком слаб. Кроме того, проведя в темноте более двух недель, детям придется адаптироваться к свету с помощью солнцезащитных очков.