Молния в США убила сотни экзотических животных
Житель Флориды Блейк Калдиримоглу (Blake Kaldirimoglu) с детства любил рептилий и уже в 7 лет знал, что однажды откроет ранчо, где будет о них заботиться. В осуществление мечты он вложил все силы и средства, создав в результате питомник Blake’s Reptile Ranch. Здесь содержалось более 300 экзотических животных: черепах и рыб из разных частей планеты: от Индии до Италии. Помимо показа необычных представителей фауны туристам Блейк проводил экологические уроки для детей, прививая им любовь к природе и ее обитателям.
2 июля все это исчезло за 20 минут: деревянный амбар, в котором содержались животные, после удара молнии загорелся. Пламя распространилось по сухой конструкции столь быстро, что семья Калдиримоглу, обедавшая в это время в доме, подбежала к уже полностью охваченному огнем зданию. Приехавшие на вызов пожарные тоже ничего не могли сделать.
По предварительным подсчетам, огонь унес жизни около 200 пресмыкающихся и 100 рыб — и это только взрослые особи, мальки и яйца в печальной статистике не учтены. Выжило лишь несколько животных, забившихся в самый дальний угол.
Блейк собирается восстановить сгоревший амбар и свою коллекцию. Он учтет мнение пожарных, заявивших о том, здание не должно строиться из столь легко воспламеняющихся материалов. Кроме того, оно должно иметь молниеотвод.