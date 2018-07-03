В Таиланде спасают школьников, застрявших в пещере на 10 дней
Вечером 23 июня сотрудники одного из природных парков неподалеку от тайского города Хуахин обнаружили у входа в пещеру Кхао-Луанг мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Молодые люди не вернулись домой после футбольного матча. Представители парка попытались самостоятельно найти пропавших и прошли около 3 километров подземелья, но были вынуждены вернуться: идущие в регионе сильные дожди могли заблокировать выход и им.
На следующий день на место происшествия прибыли спасатели и аквалангисты.
Пещера Кхао-Луанг простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов и большие залы. Решив, что молодых людей отрезало внезапным наводнением, специалисты приступили к откачке воды. 28 июня к поискам подключились американские военные, британские эксперты в области спелеологии и множество волонтеров. Работы велись в крайне опасной обстановке: несколько человек получили электрические разряды: закоротило размещенную в воде аппаратуру. К 1 июля специалистам удалось осушить затопленный ранее зал, препятствовавший продвижению дальше, и в одном из следующих пещерных помещений на глубине 200 метров живыми были найдены пострадавшие. Они были истощены и обезвожены, однако их положение было гораздо лучше, чем ожидалось: в поход молодые люди взяли закуски, что позволило им продержаться.
Однако между ними и спасателями еще остается большой объем воды, и самостоятельно ослабевшие молодые люди подняться на поверхность не могут. «Путь от входа в пещеру до места, где находятся дети, даже у опытных дайверов занимает более шести часов», — отмечают специалисты.
Пострадавшим передали лекарства и четырехмесячный запас продуктов: спасательная операция может растянуться на несколько недель. Быстро откачать воду не получится, поэтому сейчас спасатели обучают мальчиков навыкам подводного плавания с аквалангом. Специалисты также рассматривают альтернативный вариант, подразумевающий расширение расщелины с помощью специальной буровой техники. Тогда она превратится в шахту, и через нее аквалангисты смогут поднять детей на поверхность.
9 days of hell: Inside the race to save a soccer team trapped in a cave https://t.co/1i8P1B3eet pic.twitter.com/WUwmmBYsQO
— CNN (@CNN) 2 июля 2018 г.
Точные сроки спасения пострадавших не звучат: все будет зависеть от ситуации. Однако наличие продуктов и свежей воды позволяет надеяться на самый лучший исход.