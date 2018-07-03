  • В Таиланде спасают школьников, застрявших в пещере на 10 дней
    Фото: Thailandsusu ไทยแลนด์สู้ๆ/Facebook
  • В Таиланде спасают школьников, застрявших в пещере на 10 дней
    Фото: Thailandsusu ไทยแลนด์สู้ๆ/Facebook
  • В Таиланде спасают школьников, застрявших в пещере на 10 дней
    Фото: Thai NavySEAL
Происшествия

В Таиланде спасают школьников, застрявших в пещере на 10 дней

В затопленной пещере Таиланда найдены живыми подростки-спортсмены и их тренер, пропавшие 23 июня. На их эвакуацию может уйти несколько недель.
Анастасия Баринова
3 июля 2018 в 13:00

Вечером 23 июня сотрудники одного из природных парков неподалеку от тайского города Хуахин обнаружили у входа в пещеру Кхао-Луанг мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Молодые люди не вернулись домой после футбольного матча. Представители парка попытались самостоятельно найти пропавших и прошли около 3 километров подземелья, но были вынуждены вернуться: идущие в регионе сильные дожди могли заблокировать выход и им.

На следующий день на место происшествия прибыли спасатели и аквалангисты.

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