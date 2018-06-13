«Мохнатый Человек-паук»: енот второй день лезет на небоскреб в США
Утром 12 июня на крыше офисного здания в городе Сент-Пол был замечен енот. Служащим удалось вернуть его на землю, но они совершили ошибку, не сообщив о происшествии специалистам по защите животных. Те могли бы забрать его в питомник или отвезти подальше от населенного пункта. Вместо этого предоставленный сам себе зверь снова повторил свой «подвиг», выбрав на этот раз соседний небоскреб. По всей видимости, он охотился на птиц.
The #mprraccoon is doing a little grooming now that he's a social media star. You know, on a 23rd floor window ledge. @MPRnews pic.twitter.com/pGcwh7OJ6L— Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 июня 2018 г.
Отважное животное получило собственный хештег #MPRraccoon; соцсети заполонили видеозаписи и фотографии, которые делают очевидцы. Трансляцию происходящего ведет телеканал CBS, назвавший зверя «мохнатой версией человека-паука». На протяжении дня енот продолжал карабкаться наверх. Сделав передышку на 21-м этаже, он поднялся на несколько уровней выше, а затем начал спускаться. Читать далее
He’s going down, brave #MPRraccoon now around 16th floor down from 23rd pic.twitter.com/WuFiQN0xq2— bengarvin (@bengarvin) 13 июня 2018 г.
Спасти животное, находясь внутри здания, нельзя: в нем не открываются окна. В случае, если енот самостоятельно не вернется на землю, существует единственный вариант, предложенный специалистами: установка ловушки на крыше небоскреба. Там уже разложена приманка, и люди надеются, что ее запах привлечет енота.
Here it is, #MPRRaccoon's valiant climb to the top of the UBS Center in Downtown St. Paul, this morning. @KARE11 @MPRnews pic.twitter.com/ot1DPNeRF5— D.P. (@DPet_KARE11News) 13 июня 2018 г.
В настоящее время, по свидетельствам очевидцев, енот поднялся на крышу, но о его дальнейшей судьбе пока не сообщается. Узнайте, как в Калифорнии спасли облысевшего медвежонка.