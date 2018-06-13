Происшествия

«Мохнатый Человек-паук»: енот второй день лезет на небоскреб в США

В эти минуты весь мир следит за судьбой енота, который решил вскарабкаться на небоскреб в городе Сент-Пол в штате Миннесота.
Анастасия Баринова
13 июня 2018 в 14:38
  • «Мохнатый Человек-паук»: енот второй день лезет на небоскреб в США
    Фото: @timnelson_mpr / Twitter

Утром 12 июня на крыше офисного здания в городе Сент-Пол был замечен енот. Служащим удалось вернуть его на землю, но они совершили ошибку, не сообщив о происшествии специалистам по защите животных. Те могли бы забрать его в питомник или отвезти подальше от населенного пункта. Вместо этого предоставленный сам себе зверь снова повторил свой «подвиг», выбрав на этот раз соседний небоскреб. По всей видимости, он охотился на птиц.

Отважное животное получило собственный хештег #MPRraccoon; соцсети заполонили видеозаписи и фотографии, которые делают очевидцы. Трансляцию происходящего ведет телеканал CBS, назвавший зверя «мохнатой версией человека-паука». На протяжении дня енот продолжал карабкаться наверх. Сделав передышку на 21-м этаже, он поднялся на несколько уровней выше, а затем начал спускаться. Читать далее

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