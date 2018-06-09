Происшествия

10 российских туристов унесло в море в Черногории

На старте пляжного сезона в Черногории пришлось проводить крупную спасательную операцию, чтобы оказать помощь российским туристам.
Анастасия Баринова
9 июня 2018 в 13:54
549
  • 10 российских туристов унесло в море в Черногории
    Фото: Uprava Pomorske Sigurnosti

Утром 8 июня в Черногорскую морскую службу безопасности поступил сигнал о терпящих бедствие туристах из России. Молодые люди в возрасте до 25 лет занимались серфингом неподалеку от популярного курорта Бар, не потрудившись изучить течения и направление ветра. Довольно быстро их начало уносить в открытое море. Десять человек смогли выбраться на берег, тогда как еще десять продолжали от него удаляться.

Прибыв на место происшествия, спасатели нашли незадачливых серферов на расстоянии километра от побережья. Восемь из них держались вместе, и еще двоих отнесло в разные стороны. Все пострадавшие доставлены на сушу, никто из них не пострадал.

По словам руководителя спасательной службы, это первая столь крупная операция с начала года. Между тем сезон только начался, и впереди может быть много подобных происшествий, когда туристы забывают об осторожности.

Узнайте, как русских туристов спасали в Таиланде.

Тоже интересно

Гигантские волны едва не поглотили серферов: видео

Обсудить (1)

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
7 лучших стран для отпуска, если нет ни визы, ни денег
7 лучших стран для отпуска, если нет ни визы, ни денег
Тоже интересно
Снимаем на смартфон: Азербайджан
Снимаем на смартфон: Азербайджан
На кону — поездка по русским усадьбам!
Знание — сила: тест обо всем на свете
Знание — сила: тест обо всем на свете