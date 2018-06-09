10 российских туристов унесло в море в Черногории
Утром 8 июня в Черногорскую морскую службу безопасности поступил сигнал о терпящих бедствие туристах из России. Молодые люди в возрасте до 25 лет занимались серфингом неподалеку от популярного курорта Бар, не потрудившись изучить течения и направление ветра. Довольно быстро их начало уносить в открытое море. Десять человек смогли выбраться на берег, тогда как еще десять продолжали от него удаляться.
Прибыв на место происшествия, спасатели нашли незадачливых серферов на расстоянии километра от побережья. Восемь из них держались вместе, и еще двоих отнесло в разные стороны. Все пострадавшие доставлены на сушу, никто из них не пострадал.
#DrustvoCG Kod Utjehe spašeno desetoro Rusa https://t.co/QSVhO0DSwE pic.twitter.com/DBuqMgm2hw
— Vijesti (@Vijestime) 8 июня 2018 г.
По словам руководителя спасательной службы, это первая столь крупная операция с начала года. Между тем сезон только начался, и впереди может быть много подобных происшествий, когда туристы забывают об осторожности.
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