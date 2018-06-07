В Чернобыльской зоне отчуждения произошел пожар: видео
Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области сообщили о возгорании сухой травы в Чернобыльской зоне отчуждения. На тушение пожара было незамедлительно направлено более 20 единиц техники, в том числе авиационной, и около 100 человек личного состава. За первые часы площадь возгорания удалось уменьшить с 12 до 6 гектаров, но при этом ветер с порывами до 20 м/с распространил пламя на лесной массив. К утру следующего дня горело лишь 3 гектара, при этом открытого огня уже не наблюдалось, а к 7 июня площадь сократилась до 0,8 га. К тушению пожара было привлечено 35 единиц техники и 150 специалистов. В общей сложности было осуществлено 69 сбросов воды — 318 тонн.
Постоянно велись замеры уровня радиации, и превышений допустимых норм не зафиксировано. По данным на сегодняшний день, в Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень — до 30 мкР/ч). В Чернобыле этот показатель сейчас составляет 31 мкР/ч (на этой территории безопасный уровень — до 50 мкР/ч), на промышленной площадке Чернобыльской АЭС — 51,6 мкР/ч при норме до 140 мкР/ч.
В день пожара на месте происшествия были обнаружены факелы, и следственные органы устанавливают, имеют ли они отношение к пожару. Версию о поджоге в основном озвучивают СМИ, официального комментария спасателей не поступало.
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