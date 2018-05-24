Последствия урагана в Астане: повреждены Дворец Мира и мечеть «Байкен»
Общий ущерб от урагана, обрушившегося на Астану 22 мая, оценивается в 235 миллионов тенге (свыше 900 000 евро). Стихия также нанесла урон Акмолинской и Северо-Казахстанской областям: сильный ветер повалил деревья, сломал жилые и хозяйственные постройки, повредил автомобили, обрушил строительный кран и линии электропередач.
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Вот хронология урагана Астане в таймлапсе. Видео из чата. pic.twitter.com/J8exqPBJrM
— Assyl Tobakabulov (@asylex) 22 мая 2018 г.
В столичном аэропорту Airbus A320 выкатился за переделы взлетно-посадочной полосы, в результате ЧП был поврежден двигатель самолета. Поломана плитка на фасаде Национального музея, купол мечети «Байкен» лишился облицовки на площади около 3 квадратных метров, разбиты витражные стекла символа Астаны — Дворца мира и согласия. Здание высотой 62 метра в форме пирамиды, созданное архитектором Норманом Фостером в 2006 году для проведения «Конгресса лидеров мировых и традиционных религий», является многофункциональным культурным центром. Здесь на площади 28 тыс. кв.м. располагаются конференц-залы, выставочные зоны, художественные галереи, презентационные комплексы, концертные площадки и другие помещения. Ураган не только разбил стекла, но и оставил отметки на гранитных стенах. И, наконец, вслед за буйством ветра в городе выпал снег. Климатологи объясняют это антропогенными факторами: увеличиваются выбросы в атмосферу углекислого газа, что отражается на погодных тенденциях. Посмотрите, как ураган в Новороссийске опрокидывает грузовики.