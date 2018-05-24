  • Последствия урагана в Астане: повреждены Дворец Мира и мечеть «Байкен»
    Фото: Ninaras/Wikipedia
  • Последствия урагана в Астане: повреждены Дворец Мира и мечеть «Байкен»
    Фото: miss_peppi_ /Instagram
Происшествия

Последствия урагана в Астане: повреждены Дворец Мира и мечеть «Байкен»

22 мая во второй половине дня на Астану обрушился ураган. Среди пострадавших объектов оказались мечеть «Байкен» и знаменитый дворец-пирамида.
Анастасия Баринова
24 мая 2018 в 14:49

Общий ущерб от урагана, обрушившегося на Астану 22 мая, оценивается в 235 миллионов тенге (свыше 900 000 евро). Стихия также нанесла урон Акмолинской и Северо-Казахстанской областям: сильный ветер повалил деревья, сломал жилые и хозяйственные постройки, повредил автомобили, обрушил строительный кран и линии электропередач.

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