На машине сквозь торнадо: видео
17 мая в районе города Фирзен (нем. Viersen, земля Северный Рейн-Вестфалия) бушевал торнадо. Всего за 10−15 минут было повреждено около 50 зданий, 23-летний мужчина получил серьезные травмы из-за упавших веток, а пожарный пострадал от удара электрическим током. Читать далее
Сезон торнадо в Германии длится с мая по сентябрь. В этом году здесь уже произошло семь подобных событий, а в целом за год ожидается от 30 до 60 смерчей. Между тем в Европе торнадо формируются значительно реже, чем в США: приблизительно 300 против 1400, но любой из них представляет крайнюю опасность для человека. В период с 1950 по 2015 годы торнадо в Европе убили 316 человек и ранили 4 462.
Особенной опасности подвергаются люди, которых атмосферный вихрь застает на открытой местности, как это произошло в Германии с водителями двух автомобилей.
Комментируя видеозапись, эксперты говорят, что людям повезло: смерч захватил их уже в момент своего угасания. Кроме того, водители снизили скорость, что также позволило минимизировать повреждения. В противном случае торнадо легко мог бы подхватить автомобиль и с огромной силой швырнуть его на землю.
Людям, оказавшимся на пути торнадо в транспортном средстве, рекомендуется резко развернуться и ехать под прямым углом по отношению к движению воронки: на большой скорости шанс убежать от смерча есть. В случае, если сворачивать некуда, лучше всего покинуть автомобиль и укрыться в низменности — например, в канаве, лежа лицом вниз.
Посмотрите, как возникает торнадо.