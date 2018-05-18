Происшествия

На машине сквозь торнадо: видео

На прошлой неделе по западной части Германии пронесся торнадо, разрушив несколько домов и повалив деревья. Две машины случайно попали в эпицентр разгула стихии.
Анастасия Баринова
23 мая 2018 в 16:25
  • На машине сквозь торнадо: видео
    Фото: Pixabay

17 мая в районе города Фирзен (нем. Viersen, земля Северный Рейн-Вестфалия) бушевал торнадо. Всего за 10−15 минут было повреждено около 50 зданий, 23-летний мужчина получил серьезные травмы из-за упавших веток, а пожарный пострадал от удара электрическим током. Читать далее

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