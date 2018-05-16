Происшествия

Туриста приговорили к тюремному сроку за шутку о бомбе на борту самолета

При этом юморист еще довольно легко отделался.
National Geographic Россия
16 мая 2018 в 15:34
  • Аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке
    Аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке
    Фото: Pixabay

В феврале 2018 года 70-летний турист из Карлсруэ возвращался из Таиланда в Германию. Непосредственно перед взлетом он решил пошутить и крикнул на весь салон: «Бум!», указав при этом на свой розовый чемодан, пронесенный на борт в качестве ручной клади.

Мужчину немедленно арестовали и обыскали багаж. Бомбы в чемодане не оказалось. Впоследствии задержанный признал, что был пьян.

Как сообщает Bild, изначально тайский суд приговорил туриста к 6-месячному тюремному заключению, однако затем, приняв во внимание раскаяние обвиняемого, сократил срок до трех месяцев.

Отбывать наказание пенсионер будет в одной из тюрем Таиланда.

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