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Туриста приговорили к тюремному сроку за шутку о бомбе на борту самолета
При этом юморист еще довольно легко отделался.
National Geographic Россия
16 мая 2018 в 15:34
В феврале 2018 года 70-летний турист из Карлсруэ возвращался из Таиланда в Германию. Непосредственно перед взлетом он решил пошутить и крикнул на весь салон: «Бум!», указав при этом на свой розовый чемодан, пронесенный на борт в качестве ручной клади.
Мужчину немедленно арестовали и обыскали багаж. Бомбы в чемодане не оказалось. Впоследствии задержанный признал, что был пьян.
Как сообщает Bild, изначально тайский суд приговорил туриста к 6-месячному тюремному заключению, однако затем, приняв во внимание раскаяние обвиняемого, сократил срок до трех месяцев.
Отбывать наказание пенсионер будет в одной из тюрем Таиланда.