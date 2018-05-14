  • Это не просто камни: туристы по незнанию уничтожают следы динозавров
    Фото: Justina Parsons-Bernstein/Stateparks.utah.gov
  • Это не просто камни: туристы по незнанию уничтожают следы динозавров
    Фото: Justina Parsons-Bernstein/Stateparks.utah.gov
  • Это не просто камни: туристы по незнанию уничтожают следы динозавров
    Фото: Justina Parsons-Bernstein/Stateparks.utah.gov
Происшествия

Это не просто камни: туристы по незнанию уничтожают следы динозавров

На северо-востоке штата Юта сохранилось множество окаменелых следов древних ящеров. Не понимая ценности отпечатков, туристы наносят им непоправимый ущерб.
Анастасия Баринова
14 мая 2018 в 14:00

В национальном парке штата Юта «Ред Флит» (Red Fleet State Park) участились случаи вандализма.

Около 200 млн лет назад на этой территории обитали динозавры (в частности, рапторы ростом 2,5 метра). В наши дни их многочисленные окаменевшие следы считаются главным достоянием парка.

Однако люди не придают этому значения: порой они отламывают камни и бросают их в водоем с утеса.

  • Это не просто камни: туристы по незнанию уничтожают следы динозавров
    Фото: Red Fleet State Park
Только недавно рейнджеры, услышав всплески, обнаружили ребенка, методично уничтожавшего палеонтологическое наследие.

Один из кусков скалы удалось спасти, и на нем был четко заметен след лап. Но сколько таких же уникальных свидетельств прошлого уже было выброшено в воду — точно не известно.

Общее число гостей в 2017 году достигло 37 000 человек — и отнюдь не все отдают себе отчет в том, какой ценностью обладают камни, лежащие вдоль туристических маршрутов. За последние полгода парк потерял не меньше 10 каменевших следов размером от 7 до 40 см!

Большинство обломков мягкого песчаника, попав в воду, быстро растворяется, но некоторые отпечатки сохранились в более твердых породах, и сейчас парк намеревается снарядить дайвинг-экспедицию, чтобы поднять со дна уцелевшие камни.

Посмотрите, как туристы сломали другой памятник природы США.

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