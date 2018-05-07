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Китайская полиция ищет туриста, забравшего дельфина с пляжа
Чем руководствовался мужчина — неизвестно, но теперь у него будут неприятности.
National Geographic Россия
7 мая 2018 в 16:53
В китайской провинции Гуандун, что на юго-востоке страны, объявили в розыск туриста, забравшего с пляжа на острове Хайлинь тело неустановленного животного. Об инциденте стало известно из видео, опубликованном на сайте Sina Weibo. Длина животного составляла примерно 120 сантиметров; масса — около 15 килограммов; на теле были видны шрамы.
По основной версии, мужчина унес с пляжа дельфина. Также есть вероятность, что это был детеныш малой косатки. По словам офицеров полиции, животное оказалось выброшено на берег и погибло, не сумев самостоятельно вернуться в воду.
По китайским законам, человек, обнаруживший тело дикого животного, обязан сообщить об этом властям. Забирать его с собой запрещено.