Происшествия

Пасечник проехал 65 километров с тысячами пчел в кабине: видео

Несмотря на опасных попутчиков, водитель отделался лишь несколькими укусами.
Анастасия Баринова
7 мая 2018 в 18:55
  • Пасечник проехал 65 километров с тысячами пчел в кабине: видео
    Фото: Wallace Leatherwood

Пасечник из США Уоллес Лeзервуд (Wallace Leatherwood) купил три пчелиные колонии (примерно 18 000 насекомых), установил коробки в кузов грузовика и повез домой в Уэйнсвилл (Северная Каролина). По пути мужчина остановился на обед, и чтобы насекомые не пострадали от палящего солнца, он перенес контейнеры из кузова в салон автомобиля.

По возвращении он обнаружил, что около 3 000 пчел сумели выбраться из коробок и заполонили все свободное пространство. Но выпускать их на свободу Уоллес не хотел: за каждый из контейнеров он заплатил $165 и планировал получить с пасеки прибыль. Поэтому он осторожно расчистил место в салоне, куда мог бы сесть, и повел машину в окружении тысяч жужжащих насекомых.

В такой обстановке ему пришлось проехать около 65 км. По пути он сделал остановку в Кантоне, где очевидец снял его по другую сторону стекла.

Несмотря на то, что «пчелы были везде», водитель не сильно пострадал: он заработал лишь несколько укусов, когда добрался до места назначения и доставал ящики из машины.

Уоллес объясняет свое везение тем, что пчелы его любят: по его словам, на своей пасеке он в 99% случаев не использует защитный костюм пчеловода.

Посмотрите, как женщина носит на себе пчел.

Тоже интересно

Пчелы и коровы оказались опаснее акул

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Тоже интересно
Одежда из пчёл
Одежда из пчёл
Женщины моря
Женщины моря