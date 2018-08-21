Как проехать 65 км с тысячами пчел в машине: видео
В мае 2018 пасечник из США Уоллес Лeзервуд (Wallace Leatherwood) купил три пчелиные колонии (примерно 18 000 насекомых), установил коробки в кузов грузовика и повез домой в Уэйнсвилл (штат Северная Каролина). По пути мужчина остановился на обед, но, чтобы насекомые не пострадали от палящего солнца, он предусмотрительно перенес контейнеры из кузова в салон автомобиля.
По возвращении он обнаружил, что около 3 000 пчел сумели выбраться из коробок и заполонили всю кабину. Но выпускать их на свободу Уоллес не хотел: за каждый из контейнеров он заплатил $165 и планировал получить с пасеки прибыль. Поэтому он осторожно расчистил место в салоне, куда мог бы сесть, и повел машину в окружении тысяч жужжащих насекомых.
В такой обстановке ему пришлось проехать около 65 км. По пути он сделал остановку в Кантоне, где очевидец снял его по другую сторону стекла.
Несмотря на то, что «пчелы были везде», водитель не сильно пострадал: он заработал лишь несколько укусов, когда добрался до места назначения и доставал ящики из машины.
Уоллес объясняет свое везение тем, что пчелы его любят: по его словам, на своей пасеке он в 99% случаев не использует защитный костюм пчеловода.
Посмотрите, как женщина носит на себе пчел.