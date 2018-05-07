200-метровая трещина появилась в Новой Зеландии за одну ночь: видео
Гигантский провал возник в 17 километрах от города Роторуа на территории местной фермы. По мнению ее менеджера, провал образовался в ночь с 29 на 30 апреля — после дождливого воскресенья.
Воронку обнаружил один из работников фермы, когда утром в понедельник гнал стадо на дойку. К счастью, никто не пострадал из-за открывшегося провала, однако площадь пастбищ сократилась на десятки квадратных метров. Владелец фермы намерен обнести провал забором: по его словам, засыпать карстовую воронку не имеет смысла — она слишком огромная.
Глубина карстовой воронки, получившей прозвище Гранд-Каньон Роторуа, составляет около 20 метров, длина — 200 метров, ширина в некоторых местах достигает 30 метров. В нее мог бы поместиться шестиэтажный дом.
Такие карстовые воронки образуются, когда вода растворяет и вымывает породы (в данном случае — известняк), находящийся под землей. Со временем под тонким слоем грунта появляются пустоты, затем он обрушивается или оседает.
Ущелье, возникшее за одну ночь, не сильно удивило местных: в округе есть девять подобных, большинство образовалось за последние пару лет.
Впрочем, столь крупной не видел не только владелец участка земли. Гранд-Каньон Роторуа мог бы не появиться еще столетие, но в данном случае роль сыграли обильные дожди: в конце апреля здесь за 38 часов выпало 170 мм осадков.
Изучением новой воронки возьмутся специалисты из новозеландского Королевского научно-исследовательского института.
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