Худшее за 500 лет наводнение в Анкаре: видео
Ливень, прошедший в Анкаре 5 мая, признан самым мощным за несколько столетий. Синоптики прогнозировали, что дождь будет идти на протяжении трех часов, но весь гигантский объем воды обрушился всего за девять минут. Это привело к сильному наводнению; особенно пострадал столичный район Мамак, где несколько улиц были затоплены. Автомобили смыло с мест, а нижние этажи зданий оказались залиты. Катастрофических жертв удалось избежать, однако известно о шести пострадавших: в основном, ими оказались водители, запертые в машинах и пытающиеся покинуть место стихийного бедствия. По предварительным данным, ущерб нанесен 160 автомобилям и 25 предприятиям; оценка ущерба жилому фонду еще ведется.
Сейчас городские власти занимаются восстановлением объектов инфраструктуры. При этом, как предупреждают синоптики, осадки продолжатся до конца недели и снова могут быть обильными.