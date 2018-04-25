Мастер невезения: на американца напали акула, медведь и змея
На людей иногда нападают акулы, медведи и змеи, однако шанс стать жертвой всех этих животных оценивается как 1 к 893 квадриллионам. Тем не менее, жителю Колорадо Дилану МакУильямсу удалось поставить подобный рекорд.
Полоса неудач началась в 2015 году: во время вылазки на природу в штате Юта молодого человека укусила гремучая змея. Правда, она впрыснула небольшую порцию яда, и Дилан не обращался в больницу, справившись самостоятельно за пару дней. Эксперты отмечают, что в США ядовитые змеи кусают 1 из 37 500 человек.
Следующий год прошел для МакУильямса без особых происшествий, но летом 2017 года, остановившись в кемпинге в своем родном штате, юноша был атакован барибалом. Незадачливому туристу пришлось наложить на голову несколько швов. Специалисты поясняют, что намеренно на человека медведь не охотится, но зверя привлекают кормушки для птиц, мусорные баки и любые свидетельств пикника на природе, и тогда атака на человека не исключена. Тем не менее, происходит это крайне редко (шансы — 1 к 2,1 миллиона).
И, наконец, 19 апреля нынешнего года американец занимался серфингом у побережья Гавайских островов, когда ощутил резкую боль в правой ноге. Виновником оказалась тигровая акула длиной около двух метров. Несмотря на рану, молодой человек сумел сильно пнуть хищную рыбу, а затем он быстро проплыл 30 метров и выбрался на берег. В больнице на ногу было наложено семь швов.
По статистике, акула нападает на одного из 11,5 миллиона человек. Ни МакУильямс, ни его близкие не понимают, почему юноша притягивает такие ситуации: возможно, он оказывается «не в то время не в том месте». Тем не менее, он не собирается прекращать активный отдых: он продолжит заниматься альпинизмом, ходить в походы и осваивать водные виды спорта.
Узнайте, что происходит в случае укуса ядовитых муравьев.